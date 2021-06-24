Cuma günü 18 yaş üstüne aşılama ne zaman başlıyor? (Bakan Koca açıkladı)

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.



Toplantının gündeminde, aşı sevkiyatlarındaki son durum, aşılama programındaki gelişmeler, Hindistan'da ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Delta varyantı vardı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından basın açıklaması düzenledi. Koca, 18 yaşından gün almış herkesin cuma gününden itibaren aşı randevusu alabileceğini duyurdu.

Delta varyantına ilişkin bilgileri de paylaşan Koca, şimdiye kadar 16 ilde 134 vaka görüldüğünü söyledi.



Koca'nın konuşmalarından satırbaşları:



En iyi ve etkili tedaviyi en kısa sürede uygulamaya aldık. Evde izolasyon önlemleri ve filyasyon çalışmalarıyla, tam bir seferberlik ile hastalıkla mücadele ettik. Salgın yönetiminin en zorlu günleri bu günlerdir.



Kısaca özetlemek gerekirse salgınla karşılaşmadan önlemler aldık, salgından toplumumuzu korumak için önlemler aldık, hastalıkla mücadele ettik. Şimdi de aşı ile salgından tamamen kurtarmanın eşiğindeyiz.



"YAKLAŞIK 50 BİN İNSANIMIZI KAYBETTİK"



Salgın süresince salgından yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik. Salgın sebebiyle ertelenen sağlık hizmetleri sebebiyle yaşadığımız kayıp ise bundan çok daha büyük. Kalp krizi teşhisleri salgın döneminde yüzde 56 azalmasına rağmen kalp krizine bağlı ölümler yüzde 10'dan fazla artış gösterdi. Bu durumun temel sebebi salgın dışında sağlık hizmetlerine ulaşımın yavaşlaması ya da vatandaşlarımızın hastaneye gitmekten imtina etmeleridir. Bunun gibi dolaylı nedenlerle en 50 bin kadar vatandaşımızı da böyle kaybettik.



"DÜNYADA MEVCUT ÖLÜMLERİN 3-4 KATI DAHA KAYIP BEKLENİYOR"



Gelecek üç yıl boyunca hastalığı geçirmiş kişilerde ne tür yan rahatsızlıklar çıkacağı tespit edilemese de mevcut ölümlerin üç dört katı kadar daha kayıp beklendiği belirtilmektedir. Bizim yaptığımız değerlendirmelerde hastalığı geçirdikten ve tamamen iyileştikten 45 gün sonrasında yaşanan ölüm olaylarında özellikle 65 yaş üzeri grupta vefat sayılarının iki kattan fazla arttığını tespit ettik. Öyle görünüyor ki gelecek üç yıl bu hasarı tespit etmekle geçecek.



Aşılarımızın ise hastalık hasarı nedeniyle gerçekleşen ölümleri önlediğini de gözlemliyoruz. Aşılanarak salgın günlerini aşacağımız görünüyor. Bİldiğiniz gibi dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yönetiyoruz.



18 YAŞ ÜSTÜNE AŞILAMA BAŞLIYOR



Son dönemeçte hata yapmadan bu dönemi kapatalım. Lütfen herkes kendi güvenlik çemberini oluşturarak bir süre daha vakit geçirmeden aşısını olmalı.



Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız.Yani cuma gününden itibaren randevularını alabilecekler.



DELTA VARYANTI



Delta plus varyantını henüz ülkemizde tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgiliyse şu anda 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. İllerde dağılımı giderek artmaya başladı. Ağırlıklı olarak İstanbul'da görüldü. 134 vakanın 82'si İstanbul'da, Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü.



Şu ana kadar ülkemize 34 milyon doz Sinovac geldi. Şu ana kadar gelen Biontech aşısı 24 buçuk milyon oldu. Önümüzdeki pazartesi ve salı da teslimatlar gerçekleşecek. Sputnik için de 400 bin doz geldi, testleri yapılıyor.



KISITLAMALAR GERİ GELEBİLİR Mİ?



Kısıtlamaların devre dışı kalmasıyla veya azaltılmasıyla birlikte bu dönemde vakaların hareketlilikle birlikte, temasla birlikte çok arttığını biliyoruz. Normalde bu kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte, düşüşün stabil bir döneme girdiğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi vakalar 5-6 bin bandında sabit kalmaya başladı. Hareketliliğin artışıyla birlikte endişemiz var. Ama vakaların daha sabit kaldığını ve ingiliz varyantında görülenden farklı olarak, bu dönemde yoğun aşılama yaptığımızı, aşının etkisinin de 14 gün sonra olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki iki üç hafta içerisinde aşılamayı daha da yaygınlaştırmak kaydıyla bu sabit durumun daha da aşağı doğru kayacağını tahmin ediyoruz.



Zorunlu olmadıkça da kısıtlamarı geri getirmek istemiyoruz. Biz toplumsal bağışıklığın oluşmadığı bu dönemde maskeyi hala kullanmamız gerektiğini hatırlatıyoruz. Toplumsal bağışıklığın oluştuğu, en az yüzde 70 aşılamanın olduğu dönemde maskelerden de kurtulduğumuz dönem olur diye düşünüyorum.

Aşı reddi konusunda ciddi bir sorun olmadığını, vatandaşlarımızı ikna etmek de çok zorlanmayacağımızı düşünüyorum. Mobil ekiplerle de aşılamayı arttırabileceğimize inanıyorum.

18 YAŞ ALTI AŞILANACAK MI?

18 yaş altı için bilim kurulu dünyadaki çalışmaları, uygulamaları değerlendiriyor. Ülkelerden ülkelere farklı yaklaşımların olduğunu biliyoruz. Ama biz en azından 18 yaş altı, kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Ancak bununla ilgili henüz bir netliğimiz yok. Gelişmelere göre bunu aktarmış olacağız.

