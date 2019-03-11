Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Adliye Meydanı'ndaki mitingde halka hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Bu ülkede yaşayan herkes etnik kökenine bakılmaksızın aynı millettir. Bizim millet anlayışımız budur. Tek bayrak diyoruz, bu bayrağa rengini veren şehit kanları. Hiç kimseye bu devlet üzerinde ameliyat yaptırmayız. Kobani'den gelen 300 bin kişiyi Türkiye'de ağırlıyoruz. Biz ağırlarken Bay Kemal ne diyor? Siz diyor burada vergi ödüyorsunuz, Suriye'den gelenler ödüyor mu diyor. Bunlar katil Esed'in bombalarından kaçmak zorunda kaldı. Adamın ciğerlerinde böyle bir şefkat yok ki.

31 Mart bir beka seçimidir. 31 Mart Türkiye'nin en kritik seçimlerinden biridir.

Terör örgütünün desteğindekilerle değil, sizlere sahip çıkacak AK Parti iktidarıyla yerel yönetimde Şırnak'ta yeni bir dönem başlasın.

Şırnak'a 17 yılda 10,5 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 380 yeni derslik yaptık. Şırnak Üniversitesi'ni şehrimize kazandırdık.

CİZRE'YE 10 BİN KİŞİLİK STAT

Müjdelerim var size. Cizre stadyumu kullanılamaz durumda. İlçemize 10 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapmak için çalışmaları başlattık. Proje hazır, ihaleye hazırlanıyoruz. Sosyal yardımlarda Şırnaklı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı 2,5 katrilyon liralık kaynakla destekledik.

İkinci müjde, şehir hastanesi standardında 500 yataklı bölge hastanesi kazandırıyoruz. Arsa tahsisi çalışmaları sürüyor, en kısa sürede hizmete geçiyoruz.

Bütün evlerinizi yakıp yıkmadılar mı? Tüneller açmadılar mı? Oyunları boza boza şehrimizi güzelleştirdik.

"TEK BİR YAŞ DÖKÜLMESİNE TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI"

Şırnak terörün neye mal olduğunu iyi bilir. Artık bu ülkenin de Şırnak'ın da terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur. 12-13-14 yaşındaki çocuklarını dağlara bu teröristler kaçırmadı mı? Bunlara bizim verecek çocuklarımız yok. Diyarbakır Belediyesi'nin önünde oturma eylemi yapan anneler Başbakan iken ziyarete geldiklerinde onların gözyaşlarını unutamıyorum. Artık bu ülkenin analarının terör örgütlerinin zulmü yüzünden gözlerinden tek bir yaş dökülmesine tahammülümüz kalmadı.