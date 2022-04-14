Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İhracata ve turizme finansman desteği

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Esnaf ve sanatkarlarla iftar buluşmasının ardından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Devlet destekleriyle salgın döneminde sizlerin yanında olmaya çalıştık. Esnaf ve sanatkarlarımızın borçlarını yeniden yapılandırabilmelerini sağladık. Esnaf ve sanatkarlarımızı yeni araçlarla desteklemeyi sürdüreceğiz.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Karadeniz'deki krizin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık. Hammadde fiyatlarındaki artış bizi de etkiledi.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARI

Fiyatları haksız şekilde yükseltenlere verilen cezaları artırıyoruz.



Çalışanların gelir seviyesini yükseltmek için pek çok önemli adım attık.

Piyasadaki dengesizliklerin önüne geçecek yeni tedbirler alıyoruz.

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞA DÜZENLEME

İnternet üzerinden satış yapan e-ticaret platformlarına da çeki düzen veriyor, belirli sınırlamalar getiriyoruz. Kendi işiniz kurmak isteyen girişimcilere verdiğimiz destekleri artırıyoruz. Çeşitli istihdam projeleriyle özellikle gençlerimizin meslek öğrenme ve kazanç sahibi olmasını sağlıyoruz.

FİNANSMAN DESTEĞİ

İhracata dönük yatırımlara ilave yıllık yüzde 9'a varan faizle, TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz. Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz. Harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizme 150 milyar liralık kaynak ayırdık.

