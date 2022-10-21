Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere kripto para uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda "Blokzincir İstanbul" programına katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'de her alanda olduğu gibi dijital dönüşüm altında da AK Parti'nin imzası olacaktır. Ar-ge harcamalarını 55 milyar liraya çıkardık. İnternet fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz. Onu da hızlandırmamız gerektiğinin farkındayız. Bunun özel sektör tarafından yapılması doğru istikamette yol aldığımızı gösteriyor.

Savunma sanayii teknolojinin hem lokomotifi hem de teknolojinin en çok kullandığı alandır. Yıllık 250 milyon dolar olan savunma sanayii ihracatımızı 3 milyar doların üzerine çıkardık.

"TOGG TEKNOLOJİ SEVİYEMİZİN SEMBOLÜ"

Değeri 1 milyar doların üzerinde olan teknoloji şirketi sayımız 6'yı buldu. Togg da ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerinden biridir. Üreticilerin değimiyle otomobilin ötesinde akıllı bir cihaz olan Togg pek çok sektörün sürükleyicisi olacaktır.

BLOKZİNCİR NEDİR? Blokzincir teknolojisi, bir işletme ağındaki şeffaf bilgi paylaşımına izin veren gelişmiş bir veritabanı mekanizmasıdır. Blokzincir veritabanı, bir zincir üzerinde birbirine bağlı bloklarda verileri depolar.

"BLOK ZİNCİRİ GÖZ ARDI EDEMEYİZ"

Dijital varlıklar teknolojinin yakıtı blokzincir ise teknolojinin vasıtasıdır. Geniş faaliyet alanını cazip kılan husus hızlı ve düşük maliyetli işlem yeteneğidir. 'Türkiye Yüzyılı'nın hazırlıklarını yaparken bu potansiyeli gözardı edemeyeceğimiz açıktır.

"KENDİ EVRENİMİZİ KURMA PEŞİNDEYİZ"

Bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz. Başkalarının açtığı sanal evrende yer almak yerine kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz.

YUNANİSTAN'A 'TAYFUN' MESAJI



Artık bizim Tayfunumuz var. Bunlar bir yerlere işaret oluyor, çok da iyi takip ediyorlar. Teknofest kuşağı dediğimiz gençlerimiz sayesinde dünya çapında yeniliklere imza atıyoruz.



Dünya çapında pek çok yeniliğin altına imzamızı atıyoruz. Diğerlerinden teknoloji ile ilgili bir şey duydunuz mu? Ülkemize kazandırdığımız eserlerin çoğu aynı zamanda birer teknoloji harikasıdır.

MERKEZ BANKASI'NDAN KRİPTO ÇALIŞMASI

Özel sektörümüzün blokzincir alanındaki faaliyetlerini yakından izliyoruz. Önümüzdeki dönemde bu alanda ülkemize katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.

Merkez Bankamız bünyesinde kripto parayla ilgili bir çalışma yürütülmektedir. Gençlerimize kirpto para kumarlarına yönelmek yerine blokzincir teknolojisi geliştirilme çalışmalarına katılma tavsiyesinde bulunuyorum."