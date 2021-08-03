Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile telefonda görüştü. Yangınla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Radev'e gösterdiği dayanışma dolayısıyla teşekkür etti

Anadolu Ajansı 03.08.2021 - 22:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yangınla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun." dileklerini ileten Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'e yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla teşekkür etti.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...