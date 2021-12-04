Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletin kurumlarına randevusuz gidilmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'teki toplu açılış töreninde konuşuyor.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim gündemimizde ülkemize daha fazla eser kazandırmak, milletimize hizmet için yapacaklarımız var. Hak ve özgürlükleri, demokrasiyi geliştirmek için gösterdiğimiz çabanın en büyük şahidi sizlersiniz.

Maalesef ana muhalefetin başıda bir zat var. Bu zat Merkez Bankası'ndan randevu istiyor. Merkez Bankası randevu veriyor. Görüştükten sonra çıkıyor aleyhinde konuşmaya başlıyor. Hani bağımsız değildi, bunlarda edep adap yok.

Dün de TÜİK'i randevu falan almadan gitmek istedi. TÜİK randevu vermedi. Gittiler TÜİK önünde gösteri yapıyor. İnsan utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamar oğlanın değil. Buralar ciddi kurumlar senin gibi ciddiyetsiz değil.

"RANDEVUSUZ GİDİLMEYECEĞİNİ ÖĞREN"

Randevu vermediler, randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı. Randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı. Bak Bay Kemal, devletin kurumlarına randevusuz gidilemeyeceğini öğren. Sen terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin, onlara randevusuz da gidebilirsin ama devletin kurumları ciddidir, öyle rastgele gidemezsin.

"DEVLETİN MEMURLARINA SALDIRMAYA BAŞLADI"

CHP'nin başındaki zat bize gücü yetmeyince devletin memurlarına saldırmaya başladı. Bu zat aslında bizim sikletimiz değil. Tek bir seçimi bile kazanamayarak bunu ortaya koydu. Kaydettiği her seçimin ardından gereğini yapacağım dediği halde pişkince orada oturmaya devam etti.



"KARŞISINDA BİZİ BULUR"

Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza. Onu asıl mücadele alanına çağırıyorum. Ülkemizin çıkarlarına zarar verirse karşısında bizi bulur. Memurumuza işçimize, çiftçimize, muhtarımıza sataşırsa karşısında bizi bulur. Gitsin kendi çöplüğünde eşelensin. Bu insanın tertemiz insanına bulaşmasın.

BÜYÜME MESAJI

TÜİK'e karşı çıkıyorsun, öbür taraftan OECD'ye de mi karşı çıkıyorsun. En büyük büyüme özelliğine sahip ülke Türkiye diyor. Bizi 10 olarak gösteriyor. Bu yıl dünyada en yüksek büyüme oranını biz yakaladık. Yıllarca ekonomide iliğimizi sömüren yüksek faizi IMF düzenini bize dayatanlar rahatsız oldu. Bu CHP IMF'cidir. Sözcüsü IMF yetkilileriyle otellerin kulislerinde kulis atanlardandır."



