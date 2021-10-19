Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığı alevlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün başlayan TRT World Forum'a bir video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"(Corona virüs) Böylesi devasa bir krizin ardından hayatın eski normaline dönmesi elbette zaman alacaktır. Bu süreçte yaşananlar dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını göstermiştir.

"KURUMLAR SINIFTA KALDI"



Tüm insanlığın geleceğini tehdit eden bu kriz karşısında dünyada barış ve adaleti sağlamakla görevli kurumlar sınıfta kaldı. Az gelişmiş ülkeler ve yoksullar kaderlerine terk edilmiş, tedarik zincirlerinde kırılmalar yaşanmıştır. Ekonomik sıkıntılarla batılı ülkelerde nefret suçları ürükütücü boyutlara ulaşmıştır.



İslam düşmanlığı göçmen karşıtlığı yeniden alevlenmiştir. Avrupalı siyasetçiler toplumu kanser hücresi gibi saran İslam düşmanlığıyla mücadele etmek yerine, bunu istismar etmenin, oya devşirmenin hesabını yapıyor. Şahit olduklarımız karşısında endişelerimiz daha da artıyor.



Dünya genelinde 5 milyona varan ölümleri, virüse ya da yetersiz sağlık hizmetlerine bağlamak hem kolaycı hem de hatalı yaklaşım olacaktır. Bu tablonun ortaya çıkmasının nedeni, zayıf yerine güçlüyü koruyan mevcut sistemdir.

"BU SİSTEM HALİHAZIRDAKİ YAPIYLA DEVAM EDEMEZ"



1. Dünya Savaşı sonrası temelleri atılan, 2. Dünya Savaşı sonrası tahkim edilen bu sistem uzun süredir adalet ve istikrar üretmiyor. İslam aleminin söz hakkının olmadığı, sadece gücü elinde bulunduran 5 ülkenin çıkarlarının gözetildiği bu sistemin halihazırdaki yapısıyla devam etmesi mümkün değildir.

BM ve diğer uluslararası kurumlardaki reform ihtiyacı artık görmezden gelinemez. Türkiye olarak bu reform ihtiyacını yıllardır "Dünya 5'ten büyüktür" ifadesi ile dile getirmekteyiz.

Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu küresel bir düzen kurulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

