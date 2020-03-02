Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapıları açınca telefonlar gelmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki STK temsilcilerini kabul etti.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"İdlib'de tarihi mücadelenin verildiği dönemde gösterdiğiniz birlik için şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Ülkemizi terörle korkutmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Aylar önce bir açıklama yaptım. Bir yük paylaşımına Batı girmezse kapıları açarız dedim. Blöf yaptığımız sanıldı.

Kapıları açınca telefon, telefon üstüne gelmeye başladı, 'Kapıları kapatın'...'Bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedik. Dün itibarıyla rakam yükseldi daha da yükselecek.

PUTİN İLE GÖRÜŞME

Gelişmeleri değerlendireceğiz. Temenni ederim ki artık ateşkesi veya diğer adımları atar ve bu işi süratle neticeye kavuştururuz.

REJİME AĞIR DARBE

135 tank, 22 zırhjlı araç, 45 top, 44 çok namlulu roketatar, 8 rejim helikopteri, 5 hava savunma rampası, 12 tank savar, 29 uçaksavar, 1 İHA, 7 mühimmat rampası, 9 mühimmat deposu olarak kullanılan bina, 2 uçak, 2 füze rampası ve 2 bin 557 rejim askeri ve yardımcıları etkisiz hale getirildi, öldürüldü. Sizlerden beklentimiz bu mücadeleye kendi alanınızdaki gayretlerinizle destek vermenizdir.

15 Temmuz'da başaramadıklarını Suriye üzerinden hayata geçirmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratmakta kararlıyız. Dünyada Türk milletinden başka, kısa sürede bu kadar çok saldırıya maruz kalıp da ayakta kalabilecek başka toplum var mıdır, zannetmiyorum

"DİPLOMATİK KANALLARI KULLANIYORUZ"

Temennimiz bir an önce bu mücadeleyi zaferle neticelendirerek daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmektir. Bunun için sahadaki mücadelemiz yanında tüm diplomatik kanalları kullanıyoruz. Yumruk gibi bir arada olduğumuz, duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz sürece bu ülkenin sırtını yere getirebilecek güç yok. Her bir şehidimize karşılık onlarca Rejim unsurunu etkisiz hale getirerek, uçağından tankına imha ederek çok ağır bedeller ödetiyoruz.

Türkiye'nin son 17 yılda diğer alanlarla birlikte savunma sanayisinde kat ettiği mesafe olmasaydı bugün böyle bir mücadeleyi çok daha zor şartlarda yürütmeye çalışıyor olacaktık.

TSK'NIN KAMİKAZE KUŞLARI

