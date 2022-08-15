Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kast sistemine biz son verdik

AK Parti'nin ve Türkiye'nin 21 yılda geldiği noktayı anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bizim dönemimizde mevcut sistemin merkezine yerleştirilmiş kast düzeninden kurtulan Türkiye, daha demokratik bir hale geldi'' dedi. Erdoğan'ın "Bu ülkenin en büyük açığı yerli ve milli muhalefettir" diyerek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na da eleştirileri oldu.

Haberler 15.08.2022 - 16:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kast sistemine biz son verdik

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Aradan geçen 21 senede kurucu değerlerimizden taviz vermeden yolculuğumuzu sürdürdük. Geride kalan 21 yılın her günü mücadeleyle geçti. Terör örgütlerinden darbe heveslilerine kadar, millet düşmanlarının hedefi olduk. 15 Temmuz darbe girişimine kadar tüm saldırıları milletimizle beraber aştık.

, bizim dönemimizde, sadece ayağına vurulmuş asırlık prangalarını kırmadı. Aynı zamanda mevcut sistemin merkezine yerleştirilmiş kast düzeninden de kurtuldu. Yıllarca bu millete kendi öz yurdunda parya muamelesi yaptılar. Yıllarca bu milletin çocukların okumasını, üniversiteye gitmesini, suni sebeplerle engellediler. Darbe dönemlerinde sermayeyi renklere bölerek ülkemizin gelişmesini sabote ettiler. Kadınlarımızın baş örtülü baş örtüsüz diye ayrımcılığa uğradığı, temel hak ve hürriyetlerin belli toplum kesimlerine yalnızca elitlere mahsus imtiyazlar olarak görüldüğü, işte bu kast sistemine biz son verdik.

Bugün en zor şartlarda dahi büyümesini gerçekleştiren, herkesin önüne geçen var. Her alanda destan yazan, gıpta edilen bir Türkiye var. Bu ülkemizin potansiyelinin en büyük göstergesidir. 

Millete tepeden bakan CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor. CHP ve yandaşları değişmemekte ısrar ediyor. Girdikleri her seçimde darbe yiyenler, dış etkenlerden, FETÖ'cü alçaklardan medet ummuşlardır. Ülkeye ve millete hizmetten başka hedefi olmayan bürokratlar Bay Kemal tarafından tehdit ediliyor. Devleti iş yapamaz hale getirmek istiyorlar. Zaman değişse de oynanan oyun değişmiyor. 

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