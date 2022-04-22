Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü can çekişiyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma naması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(İstanbul ve Bursa'daki saldırılar) Bildiğiniz gibi bu süreç içerisinde Kuzey Irak'taki harekat, terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir hareket. Terör örgütü, son çırpınışları olarak Kandil'den gelen talimatı yerine getirme hesabı içerisinde.

(Pençe-Kilit harekatı) En az kayıpla bu mağaraların temizliğinin gerçekleşmesi gerekiyor. Hassas bir şekilde temizlik harekatını devam ettiriyorlar. taviz vermeden en az hasarla bu işi bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Biraz süre alacak ama vatanımız ve milletimiz için hayırlı olacak. Şu an itibarıyla Pençe Harekatı'nda öldürülenlerin sayısı 45'i buldu ve maalesef bir şehidimiz daha var. Şehitlerimizin sayısı böylece 3 oldu.

(Ukrayna-Rusya görüşmeleri) Sonuç olumlu. Fakat tabii tam istediğimiz gibi mi değil. Ama daha iyi olacak. Ümitsiz değiliz. Bugün ve yarın tekrar görüşme yapmayı planladık. İstanbul'daki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi planlıyoruz. Davetimizi kabul ederlerse üst düzey buluşmayı İstanbulumuzda gerçekleştiririz."