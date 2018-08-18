AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra yeni sistemin ilk kongresini Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçerli oyların tamamını alarak, 1380 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçildi.

ERDOĞAN, "DÖNMEM GERİ SENİN YOLUNDAN" ŞARKISIYLA KARŞILANDI

Ana sloganı, ''Millet Bir, Hedef Bir'' olan kongre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın salona girişiyle başladı. Erdoğan, salona gelişinde, "Dönmem geri senin yolundan" şarkısıyla karşılandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, hazırlanan platformdan yürüyerek partilileri selamlarken, partililer hep birlikte "Dönmem geri senin yolundan" şarkısını söyledi.

AK Parti'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullandığı şarkının sözleri şu şekilde:



"Rehber tuttum yüreğimi, düştüm sevdanın ardından, göç eyledim gayrı durmam, dönmem geri senin yolundan. Zor olsa da ah zor olsa da, dağlar duman kar kış olsa da, yolun sonu bir sır olsa da dönmem geri senin yolundan. Çeken bilir derdimizi, yanıp duran gönlümüzü, alsalar da ömrümüzü, dönmem geri senin yolundan. Zor olsa da ah zor olsa da, dağlar duman kar kış olsa da, yolun sonu bir sır olsa da dönmem geri senin yolundan."

Öte yandan, siyah zemin üzerinde fosforlu AK Parti logosunun yer aldığı tişörtler giyen partililer, görsel bir şölen oluşturdu.

"AK PARTİ, HEP ÜLKESİNİN VE MİLLETİNİN DERTLERİNİ DERT EDİNMİŞTİR"

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, olağan kongrenin ülke, millet ve AK Parti için hayırlara vesile olmasını diledi, partilileri selamladı.



Her siyasi hareketin, liderinin karakteriyle şekillenip güçlendiğini, AK Parti'nin de liderinin adanmışlığı, cesareti ve kararlılığından güç alarak bugünlere geldiğini vurgulayan Ataş, şöyle konuştu:



"AK Parti, kurulduğu 14 Ağustos 2001'den bugüne hep ülkesinin ve milletinin dertlerini kendisine dert edinmiş, dinamik ve gelişmiş teşkilatlanmasıyla ihtiyaç duyulan her alanda 'Ben varım' demiştir. 'Aşılamaz', 'çözülemez', 'yapılamaz' denilen bütün sorunlar, Allah'ın yardımı, liderimizin vizyonu ve kararlılığı, milletimizin desteği ve duası, teşkilatlarımızın üstün gayreti ve fedakarlılığıyla kısa sürede çözülmüş ve çözülmeye devam etmektedir."



"BU BAŞARIYI AZİZ MİLLETİMİZE, SAMİMİ DESTEKLERİNE BORÇLUYUZ"



Divan Başkanlığı'na seçilen eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ise yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 17 yıldır iktidarda olduğunu anımsattı.



AK Parti'nin bu başarısının örneğine çok partili siyasi hayatta rastlanmadığını belirten Şahin, "Dünyada başka bir örneği var mı bilmiyorum, varsa bile çok azdır. Bunu aziz milletimize, samimi desteklerine borçluyuz. Bu başarıyı kararlı duruş sergileyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza borçluyuz. 'Ben milletin gücünün üstünde başka bir güç tanımadım bu zamana kadar' diyen o demokratik duruşuna borçluyuz" dedi.



Şahin, AK Parti 3. Olağan Büyük Kongresi'nin başarılı, sonuçlarının da hayırlı olmasını diledi.

TBMM BAŞKANI YILDIRIM'DAN MESAJ

Kongrede, Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin'in konuşmasının ardından TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın gönderdiği mesaj da okundu.



Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"14 Ağustos 2001'de Erdemliler Hareketi olarak başlayan bu kutlu yürüyüşün kurucuları arasında olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Kuruluşundan bugüne geçen 17 yılda AK Parti, ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için çok önemli çalışmalar yapmış, büyük başarılara imza atmıştır. Şüphesiz bu başarıların elde edilmesindeki en büyük pay sahibi liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kendisine milletim adına teşekkür ediyorum. Aziz milletimiz 17 yıl boyunca en zor şartlarda bile AK Parti'ye, onun liderine, yol arkadaşlarına desteğini asla eksik etmemiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bir kez daha lideri ve yol arkadaşlarıyla beraber milletin egemenliğine ve demokrasiye sahip çıkarak, aziz milletimizle birlikte FETÖ'cü teröristlere hak ettiği dersi vermiştik. AK Parti 6. Olağan Kongresi'nin başarılı geçmesini yüce Mevla'mdan niyaz ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve dava arkadaşlarına başarılarının devamını diliyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİZİ STRATEJİK HEDEF HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞANLARA TESLİM OLMAYACAĞIZ

Daha sonra ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kongre konuşmasını yaptı.

AK Parti'nin kağıt üzerinde 14 Ağustos 2001'de 60 kurucu üye tarafından kurulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna karşın hep söyledikleri gibi AK Parti'nin asıl kurucusunun da sahibinin de milletin bizatihi kendisi olduğunu söyledi.

Son günlerdeki ekonomik gelişmelere değinen Erdoğan, "Birileri bizi güya ekonomi, yaptırım, kur, döviz, faiz, enflasyonla tehdit ediyor. Onlara diyoruz ki oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin bugüne kadar nice ihanetleri, nice tuzakları hep imanıyla boğduğunu vurguladı.

"Kısa çöpün uzun çöpten hakkını bir gün mutlaka alacağına inandık, inanmayı sürdüreceğiz" diyen Erdoğan, dünyayı sömürerek kendilerine refah düzeni kuranlara boyun eğmediklerini, eğmeyeceklerini bildirdi.



Erdoğan, "Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık olmayacağız" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:



"Hem cesareti hem aklı olan bu milletin karşısında duracak hiçbir fani güç tanımıyoruz. Hiç kimse bu milletle, bu ülkeyle oynamaya kalkmasın. 'Ya olacağız, ya öleceğiz' diyerek hedeflerimize doğru yürüyen bir milletiz. Bir kez daha haykırıyoruz; başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, devletimizi yıkamayacaksınız, Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız, hedeflerimize ulaşmamıza engel olamayacaksınız. Çünkü biz Türkiye'yiz, çünkü biz Türk milletiyiz, çünkü biz Müslümanız, çünkü biz insanlığın ortak sesi ve vicdanıyız."

YENİDEN ADAY GÖSTERİLEN ERDOĞAN, OYUNU KULLANDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden aday gösterildi.



Ankara Spor Salonu'nda yapılan AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık için aday belirleme süreci tamamlandı.



Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin, Erdoğan'ın genel başkanlık adaylığı için 1457 delegenin imzaladığı teklifin kendilerine ulaştığını bildirdi.

Genel Başkanlığa tek aday olarak gösterilen Erdoğan, oyunu 1 No'lu sandıkta kullandı. Partililerin tezahüratları eşliğinde oyunu kullanan Erdoğan, daha sonra salondakileri selamladı.

1380 OYLA 6. KEZ GENEL BAŞKAN

Kongre Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin, seçim sonuçlarına göre kayıtlı 1457 delegeden 1381'inin oy kullandığını, 1380 oyun geçerli, 1 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi.



Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçerli 1380 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçildiğini duyurdu.

YENİ MKYK DA BELLİ OLDU



Partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) da aynı oylama ile belirlendi.

Partinin en önemli karar organı MKYK'ya 29 yeni isim girdi. 50 kişilik parti yönetiminde, milletvekili olmayan 8 üye ve 15 kadın yer alıyor.



Eski bakanlar Lütfi Elvan, Ahmet Arslan, Bülent Tüfenkci, Fatma Betül Sayan Kaya, Ömer Çelik, Numan Kurtulmuş parti yönetimine giren isimler arasında.



Orhan Miroğlu, Gökçen Özdoğan Enç, Zehra Taşkesenlioğlu da MKYK'ya giren yeni isimlerden.



Mahir Ünal, Hayati Yazıcı, Nurettin Canikli, Fatih Şahin, Efkan Ala, Çiğdem Karaaslan, Ahmet Sorgun, Cevdet Yılmaz, Hamza Dağ, Jülide Sarıeroğlu, Mustafa Ataş, Öznur Çalık, Vedat Demiröz gibi isimler ise koltuklarını korudu.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ MKYK'da görev almadı.



Mehdi Eker, Ravza Kavakcı Kan, Ethem Sancak, Burhan Kuzu gibi isimler de yeni MKYK'da liste dışında.

TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Teşekkür konuşması için kürsüye gelen Erdoğan, "6. Olağan Kongremize gösterdiğiniz bu ilgi, alaka sebebiyle sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yolunuz, yolumuz açık olsun diyorum, Allah yar ve yardımcımız olsun" diyerek salondan ayrıldı.

''ONLARIN DOLARLARI VARSA BİZİM ALLAH'IMIZ VAR''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesinde de salon önünde bekleyen kalabalığa hitaben kısa bir konuşma yaptı.

Erdoğan, konuşmasında "Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var ve yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bundan sonra da çökertemeyecekler'' ifadelerini kullandı.

KONGREDEN NOTLAR



AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla binlerce partili, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

Kongreye il dışından yoğun katılım olması nedeniyle şehrin girişinde kontrol noktaları oluşturuldu. Bu noktalara otobüslerle gelen partililer, Atatürk Kültür Merkezi alanına ulaştı. Partililer, tezahüratlar eşliğinde kongrenin düzenleneceği salona yürüdü. Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere, kumanya ve su servisi yapıldı.



Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.



Salon çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alındı.



Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip etti. Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.

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Bu arada, salona, "Kararlı bu dava, Türkiye'den dünyaya kısık seslerin sesi olmaya", "Millet bir, hedef bir", "Değişim yenilenerek devam ediyor", "AK Parti bir iddia değil ispattır", "AK Parti bir millet aşkı hikayesidir", "1071'den 2071'e aynı millet aynı istikamet", "Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik", "Kökü Anadolu'da, ufku dünyada", "Dinamik teşkilat, güçlü AK Parti, Büyük Türkiye", "Büyük misyon, bitmeyen vizyon" yazılı pankartlar asıldı.



Kongredeki konuşmalar, işitme engelliler için işaret diline, yabancı konuk ve gazeteciler içinse Kürtçe, Rusça, Fransızca, Almanca, İngilizce ve Arapçaya çevrildi.



Konuşmalar, salon dışında kurulan büyük ekrandan da takip edilebildi.

10 ÜLKEDEN 87 DAVETLİ



AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ne, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ile Türk Cumhuriyetlerinin de aralarında bulunduğu 10 ülkeden 87 davetli katıldı.



23 ülkeden 40 yabancı siyasi parti temsilcisinin davet edildiği kongreye, 12'si parti genel başkanı olmak üzere toplam 59 kişi katıldı. Ayrıca 29 uluslararası kurum temsilcisinden 8'i büyükelçi ve genel sekreter seviyesinde olmak üzere toplam 36 kişi de kongrede yer aldı.



CHP VE MHP TEMSİLCİLERİ KONGREDE



Kongrede CHP'yi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, MHP'yi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, BBP'yi Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser ile Tevfik Eren, Saadet Partisi'ni de Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç temsil etti.



Kongrede, kürsüden isimleri okunan MHP ve BBP'nin temsilcileri partililerden alkış aldı.



Siyasi partiler, Türkiye'deki yabancı misyon şefleri, çeşitli ülkelerden gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, sendikalar ve meslek odalarından temsilciler de kongrede yer aldı.

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Kongreye, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodore Obiang, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Nijer Ulusal Meclis Başkanı Ousseini Tinni, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Faisal Hasan İbrahim, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmadov ile Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic katıldı.



Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşad Salihi ile Irak Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Yöneticisi Fazıl Mirani de katılımcılar arasında yer aldı.



Kongrede Çin, Endonezya, Senegal, Cibuti, Kosova, Makedonya, Belçika, Bulgaristan, Burundi, Filistin, Hindistan, Lübnan, Makedonya, Moldova, Mozambik, Nijerya, Özbekistan ve Tunus'tan temsilciler de yer aldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle günler öncesinde yapılan planlamayla geniş güvenlik önlemleri alındı.



Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yaptı.

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