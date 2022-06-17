Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

Atina yönetimine bir kez daha tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarımızı yapmayacağımızı söyledik. Bundan daha açık bir rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın'' dedi. Erdoğan, 22 Haziran'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye'ye geleceğini de açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 17.06.2022 - 14:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

Cumhurbaşkanı , İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adalar konusunda ile artık görüşme yapılmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarının da gerçekleştirilmeyeceğini hatırlatarak "Bundan daha açık rest olmaz. Yunanistan başının çaresine baksın'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 22 Haziran Çarşamba günü 'ye geleceğini de söyledi.

ATİNA İLE EGE ADALARI GERİLİMİ

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Yunanistan ile ilgili olarak sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi söyledim. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve bu toplantıyı yapmayacağımızı söyledik. Bu yılki toplantıyı yapmıyoruz. Bundan daha açık rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın.

SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Çarşamba günü nasip olursa Veliaht Prens (Muhammed bin Selman) bu ziyareti gerçekleştiriyor. Ankara'da Külliye'de biz de kendilerini kabul edeceğiz. Gerek ikili gerek heyetlerarası görüşmelerimizi yapacağız. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz bunları değerlendirme fırsatını bulacağız. Bu bir resmi ziyarettir, bu resmi ziyaretle biz de resmi kabulümüzü yapacağız.

ENERJİ VE İKLİM KONULU BÜYÜK EKONOMİLER FORUMU

Videokonferans aracılığıyla Sayın Biden'ın (ABD Başkanı) da daveti üzere liderler olarak bunu yapacağız."

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