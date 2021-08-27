Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Afganistan'daki terör saldırılarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyaretleri öncesi İstanbul'da havalimanında açıklama yaptı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kabil'deki bombalı terör saldırılarını kınayan Erdoğan, Taliban'la Kabil Büyükelçiliği'nde ilk görüşmenin yapıldığını, gerekirse başka görüşmeler de olabileceğini söyledi.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bosna Hersek çok kültürlü yapısıyla güvenlik, istikrar ve kalkınmasına büyük önem verdiğimiz Balkan coğrafyasının kilit bir ülkesidir. Mevcut ortak projelerdeki son durumu değerlendireceğiz. 28 Ağustos Cumartesi günü Karadağ'a geçeceğiz.

KABİL'DEKİ TERÖR SALDIRILARINA KINAMA

Dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi, o kapsamlı terör saldırısını milletçe telin ediyoruz, kınıyoruz. DEAŞ'ın böyle bir süreç içerisinde bu adımı atmış olması, bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor.



TALİBAN'LA GÖRÜŞME

Bizim, kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yoktur. Afganistan'da şu an ciddi bir yönetim boşluğu var. Gerektiğinde görüşme yaparız. Taliban ile Kabil Büyükelçiliği'nde 3,5 saat süren görüşme yapıldı, yine görüşülür.

KABİL HAVALİMANI'NIN DURUMU

Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok.

TÜRK VATANDAŞLARI VE TSK PERSONELİNİN TAHLİYELERİ

Afganistan'da önceliğimiz vatandaşlarımızın tahliyesidir. Afganistan'da görev yapan TSK personelinin tahliyesi devam ediyor. Tahliyeleri en kısa zamanda ve en hızlı şekilde tamamlayacağız.

AFGANİSTAN'DAN GÖÇ DALGASI ENDİŞESİ

Yalan terörü estiriliyor. Şu anda İçişleri Bakanlığının kayıtlarında kayıtlı, kayıtsız, Afganistan'dan mevcut göçmen sayısı 300 bin. Bizler göç olayında çok hassasız. İran sınırından Irak ve Suriye sınırına kadar neredeyse her yeri duvarlarla örüyoruz. (Almanya) Türkiye'yle çalışma tespiti, geç alınmış bir karar. Herkes Afganistan'ı terk ederken biz Afganistan'ı terk etmedik.

MERKEZ BANKASI'NIN DÖVİZ REZERVLERİ

Bu yıl sonu itibariyle Merkez Bankası'nın döviz rezervi 115 milyar doları bulacak.''