Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara zam açıklandı. Asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücrete ilişkin mesajını sosyal medyadan paylaştı.

"Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

"Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum."