Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya İslamofobi tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'na katıldı.



Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Başta batı olmak üzere dünyanın birçok yerinde İslam düşmanlığı hızla yayılmaktadır. Son örneklerinden biri Avrusturya başbakanlık binasına terörist İsrail devletinin bayrağını koyuyorlarsa bunun nerelere vardığını görmek mümkündür. Yakın tarihte İslam düşmanlığının yol açtığı acıların sayısız örneği vardır.

Batı ülkelerinde kamu otoriterli İslam düşmanlığı yarışına girmiştir. Dini tercihleri ifade eden sembollere yönelik saldırılar bizzat devletler tarafından desteklenmektedir. Batı'da ırkçı ve İslam düşmanı saldırılar yüzde 250 hatyatını kaybedenlerin oranı ise yüzde 70 artmıştır.

Yahudi düşmanlığının mahcubiyetiyle Batı ülkeleri şimdi aksi istikamette hızla yol almaktadırlar. İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudi soykırımını özel bir paranteze alanlar bu kez de Müslümanları hedef tahtasına oturtmuşlardır.

Müslümanlara yönelik ırkçılığı Batılılar İslamofobi olarak yumuşatmak istese de İslam düşmanlığı olduğunu biliyoruz. Batı medyasını yakından takip edenler Müslümanların terörist, İslam'ın da terör kaynağı olarak gösterme gayretini görebilirler.

İslam düşmanlığının küresel bir tehdit olduğunu anlatmalıyız. Türkiye'nin terör örgütlerine karşı mücadelesini insan hakları ihlali kapsamına sokanlar var."



