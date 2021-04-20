Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Borisov'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'ın GERB Partisi Lideri ve müstafi Başbakan Borisov ile telefonda görüştü.Erdoğan, görüşmede, Bulgaristan'daki seçimde GERB'in birinci parti olması dolayısıyla Borisov'a tebriklerini iletti.

Anadolu Ajansı 20.04.2021 - 00:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Borisov'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar Partisi (GERB) Lideri ve müstafi Başbakan Boyko Borisov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Bulgaristan'daki seçimde GERB'in birinci parti olması dolayısıyla Borisov'a tebriklerini iletti.

Bulgaristan'ın, Borisov liderliğinde ekonomik gelişimi ve istikrarı yakaladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hükümet kurma sürecinin de en hayırlı şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

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