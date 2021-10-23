Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bürokrat' açıklamasına tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrat çağrısı siyasetin gündeminde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada konuya değindi.

"Sen kimsin de benim memurumu, polisimi tehdide yelteniyorsun?" diyen Erdoğan, memurlara "Sakın bu oyunlara gelmeyin, memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbiri kılınıza dokunamaz" diye seslendi.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"Son 19 yılda karşılaştığımız badireleri nasıl atlattıysak 2023 limanına ülkemizi kavuşturacağız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine eninde sonunda ulaşacağız. Türk ekonomisini yatırım, üretim, istihdam sütunlarında yükseltmek için yurt içinde ve yurt dışında çaba gösteriyoruz.

Türki müteahhitler kıtanın dört bir yanında mega projelere imza atıyor. Afrika çapındaki yatırımlarımız 6.5 milyar doları geçiyor. Türkiye'nin sadece Afrika kıtasında değil farklı coğrafyalarda yazmış olduğu destan hepimizin ortak destanıdır. Türkiye'ye daha fazla yatırım çekecek çabalardan kimse gocunmamalı bilakis gurur duymalıdır.

Ufku dar olanlar, ufku Ankara'nın ötesine geçemeyenler bizim çok boyutlu dış politikamızı anlayamıyorlar. Bazı kesimlerin attığımız tüm adımlardan rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Hayatında ticaret yapmamış, ihracat, üretim, kalite nedir bilmeyen Türkiye'nin Afrika'da ne işi var diyor.

Aynı soruyu tescilli sömürgeciler de soruyor. Türkiye'nin daha adil bir dünya hayaliyle verdiği mücadele bunları rahatsız ediyor. Kendi kanlı geçmişleriyle yüzleşmek yerine Türkiye'ye laf atanları muhatap almıyoruz. Onlara hak ettikleri cevabı Afrikalı kardeşlerimiz veriyor.

2023 yaklaştıkça CHP'nin başını çektiği muhalefetin pervasızlığı ve provokasyonları artıyor. Yalan terörü dahil her şeyi deniyorlar. Bir dönem sığınmacılara karşı vatandaşlarımızı kışkırttılar. Gençlerimizi galeyana getirmek istediler."