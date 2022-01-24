Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li iki milletvekili hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Haberler - NTV 24.01.2022 - 19:02 | Son Güncelleme : 24.01.2022 - 19:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li iki milletvekili hakkında suç duyurusu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, Tele1 kanalında 14 Ocak 2022'deki programda Özkoç ve Erdoğdu'nun sarf ettiği sözlerin kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olduğu, iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı belirtildi.

Özkoç ve Erdoğdu hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi.

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