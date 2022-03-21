Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dijital seferberlik açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Forum Metaverse" etkinliğinde konuştu.

"DİJİTAL HUKUK DÜZENİ KURULMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkelerin tamamının uzlaşmayla kabul edip, arkasında duracağı bir dijital hukuk düzeni kurulmadan sorunların çözümünün mümkün olmadığını söyledi.



Erdoğan, "Kartel haline gelen sosyal medya platformlarının hukuki ve ahlaki sınır tanımayan tasarrufları bile bu alanda yolumuzu çizmek gerektiğinin somut ifadesidir" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''5 nesilde dünyanın yaşadığı değişim çok büyük. Metaverse ve benzerleri belki torunlarımızı da aşıp, onların çocuklarının hayat biçimlerinin bir parçası olacak. Dünya dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni döneme doğru gidiyor. Kartel haline gelen sosyal medya platformlarının hukuki ve ahlaki sınır tanımayan tasarrufları bile bu alanda yolumuzu çizmek gerektiğinin somut ifadesidir.

''ARTIK YAZILIMLARINI HAZIRLAYAN, BALİSTİK ARAÇLARINI TASARLAYAN BİR TÜRKİYE VAR''

Ülkelerin tamamının uzlaşmayla kabul edip, arkasında duracağı bir dijital hukuk düzeni kurulmadan sorunların çözümü mümkün değildir. Artık uzaydaki yerini daha güçlü şekilde almak için kendi uydusunu yapan, yazılımlarını hazırlayan, balistik araçlarını tasarlayan bir Türkiye var.

''ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİ BİR DİJİTAL SEFERBERLİK DÖNEMİ OLARAK İLAN EDİYORUM''



Küresel teröristlere bakılarak yapılan 'Türkiye'nin teknolojide öne çıkma şansının kalmadığı' iddiası bu ülkenin gençlerine hakarettir. İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Akıncılarınızı eğer yapamıyorsanız, her an köle olmayla karşı karşıyasınız. Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum. Ülkemizin potansiyeli kendi Silikon Vadisi'ni oluşturacak düzeydedir.''