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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Siyasetteki yeni parti hazırlıklarını değerlendiren Erdoğan, "Grup kuracağız diye partimizden ayrılanların şimdi esamesi okunmuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı'na, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri arası dönemi hatırlatarak yaptığı "Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa beni eleştirenler insan yüzüne çıkamaz" açıklaması da soruldu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''İdlib'le ilgili gelişmelerde 'bizim istediğimiz noktadadır' dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil. İdlib'de şu anda 600 bin civarında insan öldürüldü.



İDLİB'DEKİ TÜRK GÖZLEM NOKTALARI



İdlib'de 9 ve 10 nolu gözlem kulelerimize bazı tacizler olmuştu. Sayın Putin'le yaptığımız görüşme sonrası gerekli uyarılar yapıldı.

ABD İLE GÜVENLİ BÖLGE MUTABAKATI



BM Genel Kurulu'nda Sayın Trump'la bir araya geleceğiz. Orada da yine bu konuları ele alacağız. 20 mil konusunda Amerikalı heyetin biraz daha daraltma gibi bir durumları oldu. Arkadaşlarımız bu konuda geçici de olsa mutabakat sağladı.



RUSYA'DAN SU-57 UÇAĞI ALINACAK MI?



Bakanlıklarımız muhataplarıyla görüşmeyi sürdürüyor. 25 milyar dolar gibi bir ihracat hacmine ulaşmış olan Türkiye-Rusya 100 milyar doları hedeflemiş vaziyette. F-35'ler konusunda ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız. Şartlar masaya yatırılarak ortak üretim kredi planlamalarına bakarak adımlarımızı atacağız.

SİYASETTE YENİ PARTİ HAZIRLIĞI



Bunları geçmişte yaşadık. Partimizden grup kuracak şekilde ayrılıp ondan sonra esamesi okunmayanlar çıktı. CHP'nin içinde sığıntı durumuna düşenler oldu. Bizim bunlar şu anda derdimiz değil. Bu arkadaşlar söyleyecekleri ne varsa söylesinler lafla herhangi bir tehdit olmaz. Bagajlarında ne varsa ortaya döksünler ki belki biraz daha fayda elde edebilirler.



İDAM TARTIŞMALARI



Dünya ne der demiyorum. Eğer parlamentomuz bu konu ile ilgili idam konusunda kararını verirse ben onaylarım hiç düşünmem. Vicdanım da rahattır. Yavrusunun gözleri önünde öldürülen bir anneyi ağırlaştırılmış müebbet ile onun hakkı ödenmez.''