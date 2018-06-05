Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçilmiş olan Ali Koç'u telefonla arayarak kutladı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, sarı lacivertli kulübün yeni başkanı Koç'u bu sabah telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde, Koç'a ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.
Erdoğan, pazar günü kulübün başkanlık seçimi sonuçlarının açıklanmasının ardından Ali Koç'a tebrik mesajı da göndermişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Koç'a tebrik telefonu
Anadolu AjansıTürkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Ali Koç'u telefonla arayarak tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçilmiş olan Ali Koç'u telefonla arayarak kutladı.