Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Yenimahalle'de düzenlenen mitingde konuşuyor.

Erdoğan, konuşmasında hakkındaki "sahte senet" iddiaları üzerinden Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesini eleştirdi.

"Tencere yuvarlanır, kapağını bulurmuş. Bay Kemal de büyükşehirde tam kendisi gibi birini buldu. 9 yılda 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı, Ankara Büyükşehire kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Daha önce iki kez ret yemiş, geçmişte belediye başkanlığı yaptığı yerde bile yüzde 10'u zor bulan birini aday yaptılar. Seçim öncesi CHP kapısından ayrılmayan, sonra istifa edip alengirli işlere bulaşan zatı 'işte adayımız' diye yine Ankara'ya dayattılar. Sadece bununla da kalmadılar, bölücü örgütün siyasi uzantılarını da kollarının altına aldılar. Marjinalleri, sapkınları, ezan-bayrak karşıtlarını da ittifaka dahil ettiler.

Bay Kemal, Meral Hanım siz ezan düşmanlarıyla berabersiniz. HDP'yi söylemeye gerek yok. Üzülerek söylüyorum ki Saadet de onlarla beraber. Ezanımıza tahammül edemeyenler bunlar. Utanmadan CHP'nin sözcüsü onlar düdükleri polise karşı öttürdüler diyor. Siz kimi kandırıyorsunuz?

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"17 yıldır olduğu gibi yine sizlere mahçup olmayacağız. Altındağ'daki vizyonu 31 Mart'tan itibaren Yenimahalle'ye taşıyacağız. Büyükşehir adayımız Mehmet Özhaseki'yi anlatmaya gerek duymuyorum. Belediyecilikte sembol bir isimdir. 5 dönem Kayseri'de belediye başkanlığ yaptı. Sonra parlamentoya aldık beraber yolculuğa çıktı. Mehmet Özhaseki kardeşimize tecrübesi sebebiyle Çevre Şehircilik Bakanı yaptık. Özhaseki çukurların kanalların açıldığı Doğu ve Güneydoğu'da büyük bir mücadele verdi. Ankara'ya tecrübe yakışır. Yenimahalle'ye vizyon yakışır.

"DOĞUDA BÖLÜCÜ, BATIDA ATATÜRKÇÜ"



Nabza göre şerbet veren, Doğu'da bölücü, Batı'da Atatürkçü, Ankara'da ülkücü olan, her şekle giren bir bukalemun ittifakı oluşturdular. CHP'nin başındaki zat Ankara'da bozkurt işaretiyle dolaşıyor. Yanındaki hanım da vatan millet edebiyatı yapıyor. HDP'nin Ankara'da neden aday çıkarmadığını niçin anlatmıyorlar.

Türkiye'nin bekasına ilişkin bir tek sözleri yok. Böyle bir muhalefet olur mu? Ülkesini düşünmeyen Yenimahalle'yi düşünür mü? 31 Mart'ta bukalemun ittifakını sandığa gömmek gerekmez mi? El ele verip Ankra'yı ayağa kaldırmamız lazım. Bugüne akdar Ankara'yı biz yönettik. Diyoruz ki devam inşallah.

"İŞGAL HAREKETİNE GİRİŞMEK İSTEDİLER"

Toplantı ve yürüyüş kanununa göre izin almak zorundalar. Sordum müracaat edilmemiş. İstiklal Caddes'ne farklı ara sokaklardan girerek işgal hareketine girişmek istediler."





SAĞLIK ÇALIŞANINA SALDIRININ AFFEDİLİR YANI YOK



Erdoğan Sağlık çalışanına saldırının affedilir yanı yoköncesinde ise Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



"Her meslek önemlidir hürmeti hak eder ama sağlık konusu bu listenin en tepesinde yer alır. Sağlık çalışanlarımıza yönelik zaman zaman duyduğumuz saldırıların asla affedilir, hafife alınır bir tarafı yoktur. Doğrudan kendi canlarına saldırdıklarının farkında değiller. Sıkıntılarını çözmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur.



Eski Türkiye'de içimizi en çok acıtan konulardan biri sağlık sistemiydi. Hastanelerimiz adeta dökülüyordu. Vatandaş doktora ulaşana kadar sağlam olsa hastalığı tavan yapıyordu. Acillerin durumu çok daha fenaydı. Hastanede rehin kalan ölüsü daha rehin alınan arka kapılardan kaçmak zorunda bırakılan insanlarımız vardı. Ülkemizdeki her bir vatandaşımızın gelirine, statüsüne bakılmaksızın en iyi sağlık hizmeti alabileceği bir yapı kurduk.



Şehir hastaneleri şahsımın sağlık zirvesi olarak gördüğü bir hayaliydi. Hedef, vatandaşımızın başka bir yere gitmeden teşhis ve tedavisinin burada yapılmasıydı.2013 yılında şehir hastanelerimizle ilgili imza atma törenini gerçekleştirerek inşaat aşamasına geçtik. Bilkent Hastanesi'nin ilavesiyle 12 bin 100 yatak, bin 999 yoğun bakım yatağı ve 410 ameliyathane sayısına ulaştık.



"GARBIN İLMİNİ ALACAĞIZ"



Kanser tedavileri hastanelerimizde yerli ve milli çözümler sayesinde en uygun maliyetle gerçekleştiriliyor. Sağlık sektörü teknolojinin en yoğun kullanıldığı alanların başında geliyor. Bilkent Şehir Hastanemizin merkezinde yer aldığı bu bölgede 600 dönümlük bir sağlık vadisini de kuracağız. Garbın ilmini de alacağız onlarla birlikte yatırımlara da gireceğiz. Kendi kendimize yeter hale geleceğiz.



"EN ÇOK KARŞI ÇIKAN KULLANIYOR"



İlaç sektöründe ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmalı ve büyük bir ihracatçı ülke haline gelmeliyiz. Ülkemizde yapılan her yatırıma karşı çıkmayı hayatlarının ilkesi haline getirmiş bir kesim var. Şehir hastanelerine de karşı çıktılar. Ankara'da bir şehir hastanesi daha yapıyoruz. Etlik'teki şehir hastanesini de önümüzdeki yıl açacağız. Ankara'nın hastane sıkıntısını bitirme noktasına geleceğiz. Eminim bundan da en çok istemeyenler istifade edecek. Varsın etsinler.



CHP'YE UZAY AJANSI TEPKİSİ



Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kanununu iptal etmek için Anayasa Mahkemesi'ne götürdüler. Bizim hasretimiz bu. Bunların bir milletvekili de yapılan köprüleri kemirerek beslenir bunlara her şey müstehak diyor. Vizyonu olmayan işte böyle saçmalar, böyle kin kusar. Biz kimin ne dediğine bakmadan milletimizin neye ihtiyacı varsa o doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'y 2023 hedeflerine ulaştırıp en büyük 10 ekonomiden biri haline getirdiğimizde kimse önümüzde duramayacak."