Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Almanya Başbakanı Angela Merkel'e, annesinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla taziyede bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Merkel'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, annesinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla taziyelerini iletti.
Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e taziye telefonu
Anadolu AjansıTürkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesini kaybeden Merkel'e taziyelirini iletti. Görüşmede ikili ilişkiler de ele alındı.
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Almanya Başbakanı Angela Merkel'e, annesinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla taziyede bulundu.