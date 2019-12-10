Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Ülkemizde geçmişte yaşanmış en küçük bir hadiseyi bile mecrasından saptırarak küresel çapta karalama kampanyasına çevirenler, Ahıska Türklerinin trajedisine kör ve sağır kalıyorlar.

Halihazırda 550 bin civarında Ahıska Türkü, yurtlarından uzakta hayatlarını devam ettiriyor. Bu kardeşlerimizin bir bölümü, 75 yıl önce ansızın terk etmek zorunda bırakıldıkları evlerine geri dönmenin haklı ve onurlu mücadelesini veriyor.

On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan, öven bir şahsın böyle bir ödüle layık görülmesi, utanç vericidir, rezalettir.

Bu karar yeni ırkçı saldırılara yeni cinayetlere icazet vermektir. Bu ödül, sadece İslam ve insanlık düşmanlarına cesaret aşılayacaktır.

Irkçılığıyla övünen birinin ödüllendirilmesini asla kabul etmiyoruz. Nobel siyasileşmiştir. Nobel itibarını tamamıyla yitirmiştir.

Bize demokrasi ve insan hakları dersi verenler terörist başınıkırmızı halılarda ağırladılar.

Çünkü bunların hakkı, hakikati, adaleti ve insani değerleri savunmak gibi bir dertleri asla yoktur. Böyle bir hassasiyetlerinin olmadığını Nobel edebiyat ödülünü Bosna soykırımını inkar eden bir faşiste vererek tekrar göstermişlerdir.