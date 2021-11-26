Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan riskli binalar için dönüşüm çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de deprem konutları teslim törenine katıldı.



Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemiz dünyanın en hızlı en etkin afet müdahale sistemine sahiptir. İzmir'de depremzedelerin yaralarını sarmak için çalıştık. Kimseyi açıkta korunaksız, sahipsiz bırakmadık.

Depremlerin çok büyük bir kısmı fay hatlarının üzerinde gerçekleşiyor. riskli binaları dönüşüme tabi tutuyoruz. Vatandaşlarımıza da riskli binaları dönüşüme sokma çağrısı yapıyoruz.



İnşallah bugün Alsancak'taki 14 bin kişilik tribüne sahip stadımızı bugün açıyoruz. Adını Alsancak Mustafa Denizli stadı olarak belirlediğimiz stat hayırlı olsun.

Cumhuriyetimizin bu güzel şehri için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. İzmir'in altyapısının yetersizliği yağan her yağmurda kendini belli ediyor. Son sel felaketinde ortaya çıkan tabloyu en iyi sizler biliyorsunuz.

Belediyelerin sorumluluğunda olan ve çözüm üretilmeyen sorunları hükümete atma cinliği dışında yaptıkları bir şey var mı? Seçimlerde verdikleri sözleri alt alta yazın. Neredeyse sıfıra yakın bir vaat gerçekleştirme tablosu göreceksiniz.

Deprem sonrası kendilerinden yardım isteyenleri 'devlet yapsın' diyerek geri çevirenlerden İzmir'e hayır gelmez. İzmir Körfezi'nin kirliliğini görüyorsunuz değil mi? Bu kimin görevi, belediyenin görevi. Biz şehirlerimize hizmet getirirken asla ayrımcılık yapmadık.

Milletimizin kaygıları üzerinden istismar siyaseti yapanların bu ülkeye faydası olmamıştır. Gerilimden beslendikleri için yalanlarla sizleri oyalama yoluna gitmişlerdir. Bay Kemal'in CHP'nin ortaklarına bakın notunuzu verin.

Önünüze koyacağı bir eseri ve hizmeti olmayanlara yarın karşınıza geldiklerinde gerekli cevabı vermeye hazır mısınız? İzmir'de hayatı kolaylaştıran hangi hizmet varsa altında imzamız var.

Gençlerimize müjde vermek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda kütüphanelerin 24 saat açık olacağını söylemiştim. İzmir'de gençlerimizin ihtiyacını karşılayacak kütüphane olmadığını öğrendim. Tekel Fabrikası'nı içinde kütüphanesi de olan bir kültür sanat merkezine dönüştüreceğiz."