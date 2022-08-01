Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konut açıklaması

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Kabine toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı 2,5 saat sürdü.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, tahıl koridoru kapsamında ilk geminin yola çıkmasına değindi.



"Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımın tamamen ülkemizin gayretleri sayesinde olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir" diyen Erdoğan, "BM Genel Sekreteri bunu şükranlarıyla ifade etti. Bugün adım atıldı, gemiler de yola çıktı. İstanbul'da 22 Temmuz'da imzalanan anlaşmalar tahıl krizinin çözümü açısından dönüm noktası oldu" dedi.



Cumhurbaşkanı sürecin sağlıklı ilerlemesi için her türlü gayreti göstereceklerini dile getirdi.



Söz konusu geminin İstanbul'a geldiğinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM'den temsilcilerin olduğu heyet tarafından kontrol edileceğini söyleyen Erdoğan, "Ardından yükünü indireceği limana doğru yolculuğunu sürdürecek. Muhalefet inkar etse de bu diplomatik bir başarıdır" diye konuştu.



Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının adil bir barışla sona ermesi için gayret gösterdiklerini hatırlatan Erdoğan, "İstanbul ve Antalya'daki olumlu hava sahadaki gelişmeler nedeniyle akamete uğradı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



SOSYAL KONUT PROJESİ



TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 175 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Ekonomik, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri bulunmayan bir başarı ortaya koyduk. 100 bin sosyal konut için çıktığımız çağrıya 10 katı talep aldık. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz.İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımız için hayata geçeceği proje hayata geçmek üzere. Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. İnşaat sektörünü canlandırıp, insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlayacağız. Bu proje kiraların düşmesini de sağlayacak. Şehit yakınları ve gazilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Yeni evlenecek gençlerimiz de kota sahibi olacak. Hazırlıklar bitmek üzere önümüzdeki günlerde detaylarını duyuracağız.

"TERCİHİMİZİ İSTİHDAMDAN YANA KULLANDIK"

Ya faiz-kur-enflasyon denklemine uygun finansal sıkılaştırmaya gidip 10 milyon vatandaşımızın işsiz kalmasına yol açacaktık ya da istihdam odaklı bir yol izleyecektik. Bunun maliyetini en iyi biz biliyorduk. Bunun için tercihimizi istihdamdan yana kullandık. Bu sayede dünya küçülürken biz üreterek büyüdük. Dünyada istihdam azalırken biz 31 milyon sınırına dayanarak tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık. Yüzde 11'lik büyüme ile G20 ülkeleri arasında ilk sıraya yerleştik. Dünyadan pozitif ayrıştık. Ekonomi modelinden taviz vermeyeceğiz.



"MANİPÜLASYONLARI TAKİP EDİYORUZ"

IMF dünyanın büyüme rakamını aşağı, ülkemizin büyüme rakamını yukarı yönlü güncelledi. Emtia fiyatlarındaki dengesizlikler elbette bizi de etkiliyor. Petrol fiyatlarındaki artışın ülkemizdeki pompa fiyatlarını 30 liraya kadar yükseltmesi bu dalgalanmanın sonucudur. Küresel fiyatlardaki dengesizliği istismar edenlerin yaptığı manipülasyonları takip ediyoruz.

TURİZİMDE 2022 HEDEFİ 37 MİLYAR DOLAR

Hayata geçirdiğimiz yapısal reformlar sayesinde klasik dayatmaların dışındaki programımızı başarıyla sürdürüyoruz. Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022'yi 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliri ile hedeflerimizin üzerinde bir seviyede kapatacağımıza işaret ediyor.

KILIÇDAROĞLU'NA FINDIK FİYATI TEPKİSİ

Ordu'da fındık fiyatlarını açıkladık, Bay Kemal rahatsız oldu. Ben 72 lira düşünüyordum diyor. Senin sırtında küfe yok. Sen düşünüyorsun biz icraattan bahsediyoruz. Bunların hepsi tahminlerden konuşuyorlar. 1 dolardan 3 doalrın üzerine fındık fiyatlarını nasıl getirdik, ona bakın.

ENERJİDE TASARRUF ÇAĞRISI

Dış ticaretimizde ortaya çıkan açığın enerji ithalatındaki maliyet ve sanayi üretiminde kullanılan emtia fiyatlarındaki yükseliştir. Dış ticaretimizde ortaya çıkan açığın önemli sebebi enerji giderinde 3 kata varan artıştır. Küresel enerji dar boğazına karşı vatandaşlarımızı kaynakları etkin ve verimli bir şekilde dikkatli kullanmaya davet ediyorum. Hanelerdeki ısı yalıtımı için daire başına 50 bin liraya kadar yardım sunuyoruz.

"FİYATLARDA DURULMA EĞİLİMİ VAR"

2022'de vatandaşı enflasyona karşı korumak için vazgeçtiğimiz kamu geliri 251 milyar lirayı bulacaktır. Artık sosyal yardımları mutlak yoksullukla sınırlı tutmayıp gelişen Türkiye'nin imkanlarını adil bir şekilde dağıtmak için kullanıyoruz. Dünyanın enerji ve emtia fiyatlarındaki yükü uzun süre taşıyamayacağı açıktır. Fiyatlarda durulma eğilimi başlamıştır. Bu durum ülkemizin küresel fiyatlarla ilgili kısmında bir iuileşme olacağı anlamına gelmektedir. Bir dönem ayçiçek yağı üzerinden fırtına koparıldı. Şimdi hem ithalat kanalının açılması hem yerli üretimin artmasıyla konu gündemden kalktı.

"ENFLASYON DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRECEK"

Kur koruma mevduat ve katılım hesapları büyük ilgi gördü. Kredileri; yatırımı, istihdamı teşvik eden alanlara yönlendiriyoruz. Döviz kuruna etki edecek durumlarda sınırlandırıyoruz. Ticari kredilerde ilk sırayı imalat sanayii alıyor. Yeni yılın ilk aylarıyla birlikte enflasyonun belirgin bir düşüş trendine gireceğini ümit ediyoruz.

ÖĞRENCİ YURDUNDA TATİL İÇİN YAŞ SINIRI YÜKSELDİ



Bir müjdede gençlerimize vermek istiyorum. Gezmek isteyen gençlerimize yurtların kapılarının açıldığını duyurmuştuk. Çok talep geldi. Onlardan gelen istekler doğrultusunda yaş aralığını 18-25'ten 18-30'a yükselttik."