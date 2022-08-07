Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir Togg hatırası" etiketiyle Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.



Gebze Bilişim Vadisi'nde dün düzenlenen "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılan Erdoğan, sonrasında Togg'un test süreçleri devam eden mühendislik prototipini denemişti.



Test sürüşünde Erdoğan'a Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş da eşlik etmişti.

Bir Togg hatırası... pic.twitter.com/FA8LeSJEbe — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 7, 2022