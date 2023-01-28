Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukuk skandalları ile önümüzü kesmeye çalışıyorlar

6'lı masanın 11. toplantısında "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"nde anlaşma sağlandı Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de toplu açılış töreninde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde 6'lı masanın açıklamasıyla yeniden gündeme gelen adaylık tartışması vardı.

''BİZİM ADAYLIĞIMIZA ÇAMUR ATMAYA BAŞLADILAR''

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Denizli'ye son gelişimde sizlerle sohbet ederken, Pensilvanya ve Kandil destekli dörtlü çeteden bahsetmiştik. Baktılar 4 yetmiyor, sayıyı 6'ya çıkartıp, bir masa kurdular. Masayı kurdular ama masadan bir türlü aday çıkartamadılar. Baktılar kendileri masadan aday çıkartamıyor, bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar. Halbuki biz, aylardır 'Siyaset er meydanıdır, biz adayız, karşımıza kimi çıkartacaksanız çıkartın, söyleyin de milletin huzurunda, er meydanında yarışalım.' dedik. Bir yılda, bir aday çıkartmayı beceremeyenler, kendi sünepeliklerinin üzerini örtmek için şimdi istikameti başka tarafa çevirdiler. Bunca zamandır bizim adaylığımıza karşı çıkmak akıllarına gelmemiş, hep seçim sandığını işaret etmişlerdi.



''4,5 YILDIR AKLINIZ NEREDEYDİ?''



4,5 yıldır Cumhurbaşkanı'yız, öncesi var, aklınız neredeydi? Niye şimdiye kadar bunları söylemediniz? Milletimizin takdiriyle 2017 yılında kabul edilen Anayasa değişikliği en küçük bir tereddüde, en küçük bir tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır.

''2018'DE KRONOMETRE SIFIRLANDI''



Türkiye, 2018 seçimleri ile birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti. Yani bu bakımdan kronometreyi sıfırladı. Aklen de hukuken de fiilen de 2018'de seçilen Cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır."



Siyasi gelenekte kabul gören bir kavram olduğu için yeni sistemdeki devlet başkanının sıfatını "Cumhurbaşkanı" olarak muhafaza ettiklerini belirten Erdoğan, "Zaten bugüne kadar da 3-5 medya şovmeni hariç, yeni yönetim sisteminin ilk cumhurbaşkanı olduğumuza dair hiçbir itiraz yapamadılar." diye konuştu.



"KORKMALARINA HİÇ GEREK YOK"



"6'lı masadakiler 1 yıl sonra nasıl olduysa bir anda aydınlanma yaşamışlar. Şimdiden seçim günü ile ilgili kaos senaryolarına sarılmaları, kaybetme korkusunun bir kez daha yüreklerini sardığını gösteriyor." diyen Erdoğan, şunları ifade etti:



"Halbuki korkmalarına hiç gerek yok. Biz, milli iradenin üstünlüğü dışında bir yol ve yöntem kabul etmediğimiz için bugüne kadar tüm rakiplerimizi sandıkta yendik. Hazır mısınız? 14 Mayıs'ta da zaferi sandıktan çıkarmaya hazır mıyız? Tabii tarihleri vesayetle, darbeyle, krizle, ayak oyunlarıyla dolu olanlar, milli iradenin gücüne akıl erdirmekte zorlanıyor. Bir de utanmadan çıkıp, partilerinin binasına ne yaptılar? 'Yeter söz milletindir' afişi astılar. Rahmetli Menderes, bu sözü onların ağa babalarına karşı söyleyerek, milletin gönlüne girmiştir. Menderes, dün tek parti faşizmine 'yeter' demişti. Biz de bugün, küresel vesayet odaklarının desteğiyle aynı faşizmi tekrar hortlatma peşinde koşanlara 'yeter' diyoruz. Menderes, dün milli iradeyi hiçe sayarak masa başında ülkenin siyasi ve ekonomik kaynaklarının sömürülmesine, baskı ve zulüm düzenine ne demişti? 'Yeter' demişti. Biz de bugün milli iradenin tercihleri yerine 6'lı masada çevrilen dış destekli film, fırıldaklarla siyaset mühendisliğine soyunanlara 'yeter' diyoruz."



Milletin iradesinden umudu kesenlerin masanın iradesinden medet umduğuna işaret eden Erdoğan, "Zavallılar, ne olacak sizin haliniz? Yazık, hem de çok yazık." dedi.



''14 MAYIS'TA MASA VESAYETİNİ SANDIĞA GÖMECEĞİZ''



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Dün sivil ve askeri vesayet düzenine, darbe ve terör ihanetlerine nasıl son verdiysek 14 Mayıs'ta masa vesayetini sandığa gömecek, ülkemizi uzaktan yönetme hevesinde olanları hüsrana uğratacağız. 6'lı masanın etrafında yer alanların hepsini toplayın, üstüne PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütlerinin gizli, açık uzantılarını koyun, yetmezse buna küresel medyasından eski istihbaratçı ve siyasetçi bozuntularına kadar emperyalistlerin sözcülerini de ekleyin, daha da eksik kalırsa paşa gönlünüz kimi istiyorsa onu da ekleyin, bakalım hepsi birden milli iradenin gücünün karşısında bunlar ne ifade edecek. Bunların tamamı bir araya gelse, geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin Türkiye Yüzyılı vizyonunun yanında ne ifade eder? Hiç."



''BIRAKIN BU TEK PARTİ FAŞİZMİ ÖZENTİSİNİ DALAVERELERİ DE SANDIĞA GELİN''



6'lı masaya eleştiriler yönelten Erdoğan, "İstiklal ve istikbal mücadelemizde Türkiye Yüzyılı iradesinin karşısında, rakamın soluna konan sıfırlar gibidir bunlar. Hiçbiri de karşımızdaki 6'lı masanın kifayetsizliğini, beceriksizliğini, içi boş tenekeden ibaret olduğu gerçeğini değiştirmeye kafi gelmez. Bırakın bu eski Türkiye oyunlarını da meydana çıkın. Zaman kaybediyorsunuz. Bırakın bu tek parti faşizmi özentisini, dalavereleri de sandığa gelin. Küresel emperyalizmin vesayet aracı olma hevesinden vazgeçin de millete gidin." değerlendirmesini yaptı.



''ONLAR BİR MASANIN ÇEVRESİNDE TUR ATMANIN ÖTESİNE GEÇEMEDİLER''



Muhalefetin, Meclis'i kilitlemeye, devre dışı bırakmaya çalıştığını ancak başaramadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"FETÖ'cülerin kumpaslarına alet oldunuz başaramadınız. PKK'nın çukur eylemlerine umut bağladınız hüsrana uğradınız. Güney sınırlarımızdaki karmaşadan 'bir şey çıkar mı?' diye beklediniz o da olmadı. En son ekonomik tetikçilerin faiz-kur-enflasyon operasyonlarından medet umdunuz, hamdolsun bu badireyi de atlattık. Amerikası'ndan Avrupası'na kadar ülkemizin siyasi ve ekonomik etki alanını genişletmesinden rahatsızlık duyanların gözlerine bakıyorsunuz ama oradan da bir şey bulamıyorsunuz. Tüm bu süreçte bakmadıkları tek yer milletin gönlüydü, milletin gözüydü, milletin beklentisiydi, milletin talepleriydi. Biz hep milletimizle birlikte yol yürüdük. En sıkıntılı anlarda bile milli iradenin gücünün üzerinde güç tanımadığımızı söyledik. Derdimizi sadece milletimize anlattık, desteği sadece milletimizden istedik. Ülkemiz yeni bir süreç, yeni bir seçime doğru giderken biz bir yandan devlet işini yürüttük bir yandan da şehir şehir dolaşıyoruz, milletimizle dertleşiyoruz, kucaklaşıyoruz. Onların bir yuvarlak masanın etrafında dönüp durdukları son bir yılda biz ne yaptık biliyor musunuz? 49 il ziyareti yaparak ülkemizin yarısından fazlasını gezdik. Bununla kalmadık. 27 yurt dışı ziyaretiyle ülkemizin hak ve çıkarlarını dünyanın dört bir yanında savunan programlar gerçekleştirdik. Biz Türkiye'yi dört dolandık, dünyayı dört dolandık. Onlar bir masanın çevresinde tur atmanın ötesine geçemediler."



Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Denizli'de AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu.



Erdoğan şunları söyledi:



"Toplu açılışını yaptığımız 29 Ekim bulvarında karşılaştığımız coşku görülmeye değerdi. Deniz Tekstil'in gösterdiği ev sahipliği her şeye değerdi.

Biz nice trenleri yola soktuk. Paris metrolarında yukarıdan yağmur akıyor. Bizim yaptığımız metrolar pırıl pırıl. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na metromuzun açılışını yaptık. Gidin de görün. Bugün de Honaz Tüneli ile Denizli'nin ulaşım sıkıntısını aşmış olduk. Önümüzdeki dönemde hem mevcut projeleri tamamlayarak hem de yeni projeler yaparak Denizlimizi kalkındırmaya devam edeceğiz.

LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜTMEYE ALIŞANLAR HİZMETTE YARIŞALIM DEYİNCE KAÇIYOR

Türkiye Yüzyılı'nı milletimizin sadece bir kesiminin değil, tüm vatandaşlarımızın hayali olarak görüyoruz. Bunun altyapısını son 20 yılda zaten tamamladık. Ülkemizin ekonomisini her yıl yüzde 5 oranında büyütttük. IMF olan 23,5 milyar dolarlık borcumuzu tamamen kapatarak ekonomimizin bağımsızlığını biz tescil ettik. Merkez Bankamıznın döviz rezervini 137 milyar doların üzerine çıkararak hazinemizi biz tahkim ettik. İhracıtımızı 254 milyar dolara çıkardık.

Türkiye'yi dünya ile yarışacak imkanlara kavuşturduk. Türkiye bugün her alanda kendine güveniyor. Bu iş öyle desteksiz atmakla olmuyor. Önce kendinizi bu davaya adayacaksınız. Ardından milletinizin sevgisini kazanacaksınız. Eski Türkiye'de lafla peynir gemisi yürütmeye alışmış olanlar eser ve hizmet siyasetinde yarışalım deyince kaçıyor. Eğer gücünüz yetiyorsa milletin karşısına çıkacaksınız. AK Parti ile karşısındakilerin farkı bu kadar açıktır. Bir ylculuktan önemli olan önce yoldaş, sonra yoldur. Siyasetçi ancak arkadaşları kadar güçlüdür. Bir parti de ancak mensuplarının gayreti kadar başarı olabilir. Biz 20 yıldır yürüdüğümüz yolda bunu başardık.

6'LI MASANIN 3. DÖNEM İTİRAZI

Millet İttifakı, bizimle rekabet edecek er meydanına çıkarcak bir yiğit bulamıyor. Şİmdi madem bizim adayımız yok, Cumhur İttifakı'Nın da adayı olmasın diyor. Kendilerini inkar ediyorlar. Önümüzü kesmeye çalışıyorlar. CHP ve masadaki ortaklarının durumu bu şekilde. Beceriksizlerini kabullenmiyorlar. Hukuk skandalları ile önümüzü kemeye çalışıyorlar. Bunlar hangi koltuğa kimin oturacağı kavgasına düşmüş. Toplantı üstüne toplantı yapıyor. Ama isim bulamıyorlar."