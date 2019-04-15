Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan bazı taşınmazlar ile üzerlerindeki bina ve muhdesat eğitim tesisleri yapılması amacıyla Yüreğir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.



Söz konusu karar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince verildi.



TEİAŞ'A ATAMA

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, TEİAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Orhan Kaldırım atandı.



Söz konusu atama 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

