Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'taki temaslarını tamamlayarak ABD'den ayrıldı.

Anadolu Ajansı 23.09.2021 - 04:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'tan "TC-TRK" uçağı ile İstanbul'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda (JFK) Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da İstanbul'a gitti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BM GENEL KURULU'NA HİTAP ETTİ

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