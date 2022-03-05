Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Putin ile görüşecek

NTV yayınında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın derhal durdurulması ve müzakere masasına geri dönülmesi çağrısı yaptı. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 05.03.2022 - 12:56

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Putin ile görüşecek

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

NTV Muhabiri Deniz Tüysüz'ün - Savaşı ile ilgili sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini söyledi.

İbrahim Kalın, görüşmede "Savaşı durdurun, ateşkese şans verin" mesajı verileceğini belirtti.

''SAVAŞ DERHAL DURDURULMALI''

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bu savaş derhal durdurulmalı ve müzakere masasına geri dönülmeli. Biz olarak cumhurbaşkanımız çok yoğun diplomasi yürütüyorlar. Cumhurbaşkanımızın yarın Putin ile görüşmesi olacak. Cumhurbaşkanımız yarın Putin'e Türkiye'de görüşme olabileceğini söyleyecek. Biz bu görüşmelerin mutlaka olumlu etkisinin olacağına inanıyoruz. Sahada yaşananları 10 gündür görüyoruz, sivillerden, askeri kayıplardan bahsediyoruz.

''BÜTÜN BÖLGE İÇİN BÜYÜK BİR YIKIM OLACAKTIR''

Bütün bölgede, Karadeniz'de, Doğu Avrupa'da gerilim yaşanıyor. Bu tabloyu görüp karar vericilerin makul adımlar atması gerekiyor. Kremlin'den bu yönde gelen mesajları olumlu karşılıyoruz ama somut adım atılması için de daha fazla zaman kaybına tahammülümüz yok. Ateşkese şans verin, insani koridor oluşturalım. Bu savaş uzarsa hem Rusya için hem Ukrayna için bütün bölge için büyük bir yıkım olacaktır.''

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