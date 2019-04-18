Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından ilk kez toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan toplantı 4 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarını değerlendiren Kalın, "Bu seçimler, aslında AK Parti'nin aldığı oyu, Cumhur İttifakı'nın aldığı oyu dikkate aldığınızda Cumhurbaşkanımıza olan güvenin tekrar teyit edildiğini bir kez daha göstermektedir. Yapılan itirazlar, sandığa giden seçmen ile onun iradesinin olduğu gibi yansıtılması arasında yaşanmış olan muhtemel ihlalleri, hukuksuzlukları, kasıtlı veya kasıtsız yanlışlıkları ortaya çıkartmayı hedeflemektedir" diye konuştu.



Kalın, Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyona da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Terörle mücadele, Türkiye'nin sadece sınırları içinde verilen bir mücadele değildir. Türkiye'nin sınırlarını, sınır ötesinde sağlamamız öncelikli hedeftir. Beklentimiz, Münbiç yol haritasının bir an önce hayata geçirilmesi ve Fırat'ın doğusunda hiçbir terör unsurunun barındırılmasına müsaade edilmemesi. Münbiç'e kadar olan Türkiye-Suriye sınırı içerisinde bugün güvenli bir bölge fiilen oluşmuş durumda. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği çerçevesinde buradaki savaşın sona erdirilmesi ve anayasa komisyonunun kurulması, siyasi geçiş sürecinin seçimler yoluyla sağlanması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor."

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''(Yerel seçim sonuçları) Bu seçimler aslında AK Parti'nin aldığı oyu, Cumhur İttifakı'nın aldığı oyu dikkate aldığınızda Cumhurbaşkanımıza olan güvenin tekrar teyit edildiğini bir kez daha göstermektedir. Seçim sonuçlarıyla ilgili devam eden İstanbul başta olmak üzere hukuki süreç var nihai karar YSK'nındır. YSK'nın vereceği karar da bizim kabulümüz olacaktır. Yapılan itirazlar, sandığa giden seçmen ile onun iradesinin olduğu gibi yansıtılması arasında yaşanmış olan muhtemel ihlalleri, hukuksuzlukları, kasıtlı veya kasıtsız yanlışlıkları ortaya çıkartmayı hedeflemektedir.

Terörle mücadele Türkiye'nin sadece sınırları içinde verilen bir mücadele değildir. Türkiye'nin sınırlarını, sınır ötesinde sağlamamız öncelikli hedeftir. 42 milyon vatandaş e-Devlet sistemini kullanıyor. Suriye'deki süreci yakından takip ediyoruz. Münbiç'e kadar olan Türkiye-Suriye sınırı içerisinde bugün güvenli bir bölge fiilen oluşmuş durumdadır. Güvenli bölge öncelik arz eden bir konu.

İdlib mutabakatının kalıcı olması için çaba gösteriyoruz. 32 kilometrelik güvenli bölge müzakereleri yoğun bir şeklide devam ediyor. Beklentimiz, Münbiç yol haritasının biran önce hayata geçirilmesi ve Fırat'ın doğusunda hiçbir terör unsurunun barındırılmasına müsaade edilmemesi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif'in ziyareti arabuluculuk ziyareti değildir. Arabuluculuk arayışımız söz konusu değil. Rejimle bir temasımız, diyaloğumuz söz konusu değil. Oraya dönük bir mesaj iletmemiz gerektiğinde bunu zaten İran ve Rusya üzerinden yapmaktayız. Bunu da öncelikle sınır güvenliğimizin sağlanması çerçevesinde yürütüyoruz.

(Suriye'nin toprak bütünlüğü) Sayın Cumhurbaşkanımızın Moskova'ya yaptığı ziyarette bu konu Rus mevkidaşlarımızla ele alınmıştı. Şu anda beklentimiz özellikle orada Anayasa Komisyonu'nun bir an önce kurulması ve çalışmalarına BM çatısı altında başlaması.



Sayın Cumhurbaşkanımızın kişisel girişim ve inisiyatifleriyle sağlanmış olan İdlib mutabakatının kalıcı hale getirilmesi öncelikli hedefimiz, bunu da büyük oranda başarmış bulunuyoruz.



KIDEM TAZMİNATI FONU

Kıdem tazminatı fonuyla ilgili devam eden çalışma var. İlgili paydaşların da görüşleri alınacak. Şu anda bu süreç devam ediyor. İşçi, işveren çevrelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Endişe verici bir durumun olmadığını ifade etmek isterim. 100 günlük İcraat Programı açıklaması modelinden; çeyrek dönemlik bir takip ve raporlama sürecine geçiyoruz. Her bir çeyrekle ilgili birimlerin yaptığı çalışmalar raporlanacak, Cumhurbaşkanımıza arz edilecek, Cumhurbaşkanımız da bu veriler ışığında ve bundan sonra yapılacak çalışmaları, yılda iki defa bizzat kendisi açıklayacak.

ABD İLE F-35 VE PATRİOT GÖRÜŞMELERİ



ABD'de görüşmelerimizi net bir şekilde ilettik. (ABD'nin Suriye'den çekilme kararı) Beklentimiz sürecinin devam etmesi, güvenli bölgenin kurulması bunun da Türkiye'nin kontrolünde olmasıdır. Tek taraflı dayatmacı söylemleri kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye F-35 teknolojisinin ortağıdır, ortağı olmaya da devam edecektir. Biz, F-35'lerin sadece bir müşterisi veya alıcısı değiliz.

EKREM İMAMOĞLU'NUN MAZBATASINI ALMASI



İtirazlar devam etmektedir. Hukuki süreçlerin kullanılması her partinin en demokratik hakkıdır. Cumhur İttifakı'nın itirazda bulunması partilere ve adaylara tanınmış demokratik bir haktır. Bunlar tüketilir, tamamlanır bunlar bittikten sonra YSK'nın vereceği karar bizim için de nihai karardır. O zamana kadar mazbatasını alan başkanlar başkanlıklarına devam ederler ama farklı bir durum söz konusu olursa da hukuki süreç neyi gerektiriyorsa o süreçler işletilir.

657 İLE İLGİLİ DEĞİŞİLİK OLUR MU?

(657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu) Bir değişiklik öngörüsü, tasarısı şu anda gündemde yok. Yeni başkanların göreve gelmesiyle keyfi uygulamalar olması halinde belediyelerde çalışan memurlarımızın endişeleri olmuş olabilir onların yasal güvence altında olduğuna dikkat çekti Sayın Cumhurbaşkanımız.''