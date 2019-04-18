D-100 Karayolunda bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Yangın, D-100 Karayolu Küçükyalı mevkiinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Kartal istikametine ilerleyen 34 RC 207 plakalı otomobilin sürücüsü Eyüp Varol aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladığını görünce emniyet şeridine çekti. Varol, motor kısmını kontrol etmek istediği sırada alevler yükseldi. Alevlere teslim olan otomobile sürücü Varol yangın tüpü ile müdahaleye etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı D-100 Karayolunu kısa süreğine trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri alevlere teslim olan otomobili kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangının söndürülmesinin ardından yanan otomobil kullanılmaz hale geldi. Trafik polisi D-100 karayolu yeniden trafiğe açarak yanan otomobil çekici yardımıyla kaldırarak otoparka çekildi.



"BİR ANDA ALEVLENDİ"



Bir sürücü, "Arabayla seyir halde gidiyorduk. Sağ tarafa baktığımızda emniyet şeridinde bekleyen bir otomobili gördük. Bir anda alevlendi. O sırada ne olduğunu şaşırdık. Otomobili sürücüsüne koşarak yardım etmeye çalıştık. Yangında yaralanan yoktu" dedi.