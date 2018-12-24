Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, damperi açılan TIR'ın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Sanayi Kavşağı’ndan Enez Kavşağı istikametine seyreden Erkin Sert yönetimindeki kömür yüklü TIR, seyir halindeyken damperinin açılması sonucu, Enez Kavşağı’nı gösteren tabelaya çarpıp devrildi.
Bu sırada TIR'ı sollamaya çalışan Şerafettin Ş. yönetimindeki otomobil, devrilen dorse ile bariyerlerin arasına sıkıştı.
HAYATİ TEHLİKE YOK
Kazada sürücü Şerafettin Ş. ile otomobilde bulunan ve yaşları 18'in altında olduğu öğrenilen Ege Y., Alihan Ş., Denizhan Ü., Sebahattin A. ve Emre K. yaralandı. Hafif yaralanan 6 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
YOL KAPANDI
Öte yandan, kaza nedeniyle Keşan-Gelibolu yolunun Gelibolu istikameti trafiğe kapanırken, devrilen TIR ve yola dökülen kömür, itfaiye ekipleri ve karayolları ekiplerince uzun süren çalışmaların ardından kaldırıldı.