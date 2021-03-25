Datça Belediyesi Sevgililer Günü tweet'ini 6 bin dolara sattı

Muğla'nın Datça Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde paylaştığı NFT formatındaki tweet'ini, açık artırmayla 6 bin dolara (yaklaşık 48 bin lira) sattı. Elde edilen gelir ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için kullanılacak.

DHA 25.03.2021 - 12:24 | Son Güncelleme : 25.03.2021 - 12:27

Datça Belediyesi Sevgililer Günü tweet'ini 6 bin dolara sattı

İlişkili Haberler

NFT nedir, NFT Coin nasıl yapılır?

NFT nedir, NFT Coin nasıl yapılır?

Dünyanın ilk dijital NFT evi 515 bin dolara satıldı

Dünyanın ilk dijital NFT evi 515 bin dolara satıldı

NFT çılgınlığı büyüyor: Milyonlarca dolara satılan dünyanın en pahalı kripto sanat eserleri

NFT çılgınlığı büyüyor: Milyonlarca dolara satılan dünyanın en pahalı kripto sanat eserleri

Datça Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Twitter'dan paylaştığı ''Sevdiğinizle birlikte Datça baharı kadar güzel zamanlar dileriz'' yazılı çiçek açmış badem ağaçlarının yer aldığı, 'blockchain' teknolojisinin uzantısı olan NFT formatındaki tweet'ini, dün açık artırmayla satışa çıkardı.

AÇIK ARTIRMA 24 SAAT SÜRDÜ

Belediyenin, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen açık artırma 24 saat sürdü.

6 BİN DOLARA SATILDI

Tweet, İstanbul merkezli kripto para yatırım firması tarafından 6 bin dolara satın alındı. Firma parayı, Datça Belediyesi hesabına yatırdı.

Datça Belediyesi Basın Yayın ve Soysal Medya Sorumlusu Osman Akın, elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için kullanılacağını söyledi. Paranın 90 kız öğrenci arasında bölüştürüleceği kaydedildi.

Dünyada daha önce özel şahıslar ve firmalar tarafından benzer satışların gerçekleştirildiğini belirten Akın, "Ancak, dünyada bir resmi kurum olarak tweet'ini satan ilk kurum Datça Belediyesi oldu" dedi.

NFT uygulaması, internet ortamında yer alan dijital eserlerin işaretlenerek tek bir hak sahibi olunmasını amaçlıyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...