Deniz yasağına karşı gelene para cezası

Kocaeli'de denize girme yasağına uymayan kişilere para cezası verilecek.

Konuyla ilgili Kocaeli Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, deniz, dere, ırmak, gölet, baraj vb. yerlerde can kayıplarının yaşandığı belirtildi.



Açıklamaya göre; denize kıyısı olan ilçelerde denize girilmesi uygun olmayan alanlara, sorumlu belediyeler tarafından "Dikkat! Bu alanda denize girilmesi yasaktır" levhaları konulacak.

Denize girilmesi uygun olan plajlar ve diğer izinli alanlarda ise hava şartlarına göre hareket edilecek. Olumsuz şartlar normale dönene kadar denize girmek yasaklanabilecek. Bu karar çeşitli vasıtalarla ilan edilecek.

Kurallara uymayan vatandaşlar için ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesi uyarınca idari para cezası işlemi uygulanacaktır.

İlgili kanun söz konusu durumlarda 100 lira ceza verilmesini öngörüyor.