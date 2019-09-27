İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında herkes yakınlarına ulaşmak ve bilgi alabilmek için telefonlarına yöneldi. Telefonlarının arama tuşuna basan İstanbullular, ilk 5-10 dakika görüşme gerçekleştiremedi. Yaşanan yoğunluktan dolayı telefon hatları adeta kilitlendi.

KESİNTİNİN SEBEBİ NEYDİ?



NTV canlı yayınına bağlanan Telekomünikasyon İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği Başkanı Serhat Özeren, "GSM operatörleri işletmeleri Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun yönetmeliklerine göre hareket ediyorlar ve yaptıkları çalışmalar optimum bir çalışmaya göre aynı anda 17 milyon kişinin ya da 10 milyon diyebiliriz, aynı anda iletişime geçmesini sağlayacak bir altyapı değil. Bu bir baz istasyonunu ele aldığımızda aynı anda konuşabilecek abone sayısı bellidir. Daha fazla yoğunlaşma yapıldığı zaman tabiki belli kesintilere sebep olabiliyor. Aynı anda bu haberleşmeyi yapamadığı zaman vatandaşlar internet üzerinden değişik uygulamalar üzerinden rahatlıkla haberleşmelerini yapabildiler.

"İNTERNET ÜZERİNDEN ULAŞIN"

Böyle durumlarda tabi çok hassasiyet var herkes sevdiğine yakınına ulaşmak istiyor ama mümkün olduğu kadar böyle durumlarda çok acil olmadıkça bu tip haberleşme yöntemlerini internet üzerinden SMS üzerinden yapmakta fayda var. Eğer ulaşamazlarsa, normal hattan ulaşamadıkları takdirde internet üzerinden rahatlıkla haberleşebileceklerini görebileceklerdir" dedi.



"KONUM BİLGİLERİNİZİ AÇIK TUTUN"

Özeren ayrıca, "Özellikle konum bilgilerini sürekli açık tutmaları ve bu bilgileri de birinci derece yakın akrabalarıyla paylaşmalarını tavsiye ederiz çünkü bu bizim ülkemizin bir gerçeği bu tedbirleri almak ve bu deprem gerçeğiyle yaşamak da bizim sorumluluklarımız içerisinde" açıklamasını yaptı.



NEDEN KİLİTLENİYOR?

Hürriyet gazetesinden Ahmet Can'ın haberine göre, aramalar yoğunlukla 2G ve 3G şebekeleri üzerinden yapılıyor. Yani arama tuşuna bastığınızda 4.5G şebekesine bile bağlı olsanız bile, telefonunuz otomatik olarak 2G veya 3G şebekesine geçiyor. 2G ve 3G'nin eski bir teknoloji olmasından dolayı aynı anda konuşturma kapasiteleri düşük. İstanbul gibi 20 milyona yakın kişinin yaşadığı bir metropol düşünüldüğünde deprem gibi acil durumlarda söz konusu kapasitelerin kat ve kat üzerine çıkılıyor.

8 ŞERİTLİ OTOBAN GİBİ

Peki nasıl oluyor da 4.5G şebekesi çalışıyor? WhatsApp gibi internet üzerinden görüşme yapmaya alışsak da, deprem gibi acil durumlarda elimiz hemen telefonların hücresel aramasına gidiyor. WhatsApp gibi platformlar ikinci planda kalıyor. Bu yüzden yoğunluk, 2G ve 3G'ye göre 4.5G şebekesinde daha az oluyor. Ayrıca iletişim operatörlerinin sahip olduğu frekansların hemen hemen yarısı 4.5G şebekesine yönlendirilmiş durumda. Örneğin; iletişim frekanslarını 8 şeritli bir otoban olarak düşünürsek 2G ve 3G şebekesi için 4 şerit ayrılıyor. 4.5G şebekesi için ise geriye kalan 4 şerit aynlıyor. Dün yaşanan depremden sonra da bu senaryo gerçekleşti. Cep telefonu kullanıcıları sesli görüşme yapabilmek için 2G ve 3G şebekesine yönlendirildi. Bu şebekelerdeki kapasitenin düşük olması ise iletişim hatlarını kilitledi.



OPERATÖRLER NE DEDİ

Türk Telekom ve Turkcell, deprem sebebiyle mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, şirketlerin sabit ses, geniş bant ve fiber altyapısında herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını duyurdu.



Turkcell’in sosyal medya hesabından duyurulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Silivri açıklarında meydana gelen depremden dolayı ses aramalarında yoğunluk yaşanmaktadır. Hizmet dışı kalan sahamız bulunmamaktadır. 4.5G ve fiber altyapımız kesintisiz hizmet yapmaktadır. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun".

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada ise, "Merkez üssü Silivri olan deprem sebebiyle, mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, sabit ses, geniş bant ve fiber altyapımızda herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını belirtiriz. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



VİDEO: HATLAR NEDEN KESİLDİ?