Depremde kimliğini kaybeden oy kullanabilir mi? Oy kullanmak için gerekli belgeler hangileri? YSK açıklık getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını açıklaması ardından deprem bölgesinde nasıl oy kullanılacağı da tartışılmaya başlandı. Sorulardan biri de kimlik kaybıyla ilgili. Peki, depremde kimliğini kaybeden oy kullanabilir mi? Oy kullanmak için gerekli belgeler hangileri?

Depremde kimliğini kaybeden oy kullanabilir mi? Oy kullanmak için gerekli belgeler hangileri? YSK açıklık getirdi

Depremde kimliğini kaybedenler, kimlik yerine geçecek belge ile oy kullanabilir. düzenlemelerinde, oy kullanma için gerekli belgeler şöyle sıralanıyor:

"Seçmenin, Cumhuriyeti , geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya
koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden biri ile kimliğini tespit eder. Bu belgelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yer almıyorsa temsilcilikçe verilmiş seçmeni tanıtacak nitelikte Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus kayıt örneğinin ibrazı
gereklidir. Bu şekilde kimliğini ispata yarayan belge ibraz edemeyen seçmene oy kullandırmaz."

Depremde kimliğini kaybeden oy kullanabilir mi? Oy kullanmak için gerekli belgeler hangileri? YSK açıklık getirdi - 1

Bu düzenlemeye göre, kimlikleri bulunmayanların nüfus kayıt örneklerini sunmaları gerekecek ve bu belgedeki TC numarası, oy kullanırken seçim sistemi portalından kontrol edilecek, başka yerde oy kullanmadıysa ve seçim sandığında kaydı varsa oy kullanmasına izin verilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

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