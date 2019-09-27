Marmara Denizi'nde dün meydana gelen 5,8'lik depremde minaresinin bir kısmı yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez camii mühürlendi.

Şans eseri ölen veya yaralanan olmayan olaydan sonra bölgede inceleme yapıldı. Minare enkazı kaldırılırken, bahçesinde Avcılar Müftülüğü hizmet binası ve Kuran kursu bulunan cami, Avcılar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin incelemesi ardından mühürlendi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlileri caminin mühürlendiğinden habersiz Cuma namazını kılmaya gelenleri Merkez Camii’ne yönlendirdi. Avcılar Müftüsü Bekir Derin, “Gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Çok şükür can kaybı olmadı. Caminin bir süreliğine ibadete kapatılması kararlaştırıldı. Yapı ve minare incelenecek. Teknik inceleme ardından belki minarenin kalan bölümü kontrollü yıkılacak. Cami ile ilgili karar daha sonra verilecek” dedi.



MİNARENİN YIKILMA ANI KAMERADA

Depremde zarar gören ve iç tarfında bazı çatlaklar oluşan Sarıyer'deki Kocataş Camisi de kaymakamlık ve müftülük tarafından ibadete kapatıldı.

Öte yanan Sarıyer Çamlıktepe Mahallesi'nde belediye tarafından riskli olduğu değerlendirilen iki gecekondu da boşaltılarak mühürlendi.

