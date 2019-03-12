MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat'ta düzenlenen mitingde konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İstikrardan korkanlar son kozlarını deniyorlar. Güçlü Türkiye arzumuzu kıskananlar zilletin etrafında toplandılar. Karanlık çevrelerin tekerlerine çomak sokuyorsunuz. Kaos tüccarlarını zelzele gibi sallıyorsunuz. Kriz havarilerini şaşkına çeviriyorsunuz. Zillet burada dikiş tutamaz, kök salamaz. Normal şartlarda birbirlerine selam vermeyecek olanlar zillette buluşmuşlardır.

Belediye meclisi üyeliklerinde gizli pazarlıklar yapılıyor. HDP Kürdistan'da kazanacağız, batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz diyorlar. Cumhur öldü mü ki Kürdistan'dan bahsediyorlar. Bre gafiller zillet oradaysa millet burada. İhanet oradaysa Yozgat burada. Eğilmez başıyla bükülmez bileğiyle Türk millete burada.Türk milleti dün boyun eğmedi yine eğmeyecek.

Alayı birden karşımıza dizilmiş ülkemize parmak sallıyorlar. Kaosa sürüklemeye gayret ediyorlar. Karşımızda iki seçenek var. Ya olacağız ya hep birlikte yok olacağız. Ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız. Ekonomik mahvımızı isteyenler pusudalar. Bölünmemizi bekleyenler el ovuşturuyorlar.

"KILIÇDAROĞLU'DAN KURTULUN"

Biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye kararlıyız. Türkiye içte ve dışta büyük bir tehdidin kapanındadır. Türkiye siyasi sosyal ve ekonomik çembere alınmıştır. Milli bekamız bıçak sırtında. Milli güvenliğimiz diken üstündedir. Namerde muhtaç olmamak için beka diyoruz. Zillete boyun eğmeyiz. Zalime boyun eğmeyiz. CHP, PKK'yı kuluçkaya yatırmıştır. İki yanlıştan doğru çıkmaz. Atatürk'ün partisinin bu hale geldiğini görmek yüz kızartıcıdır. Sağduyulu CHP seçmenine açık çağrımdır, bu Kılıçdaroğlu'dan kurtulun.

"GELİN HELALLEŞELİM"

CHP'nin yanlışları Ağrı Dağı'nı aştı diyorlar. Ne Ağrı Dağı Everest'i bile aştı. CHP'ye oy veren vatandaşlarım kimsesiz değildir. Meral bunlara kardeş Temel yandaş Kemal ise yoldaşlık yapmıştır. Bir zamanlar partimizde bulunmuş bir sebepten İP'e gitmiş şimdi pişmanlık duyan kardeşlerime açık çağrımdır. Zillete ortak olmayın. Gelin helalleşelim ve 2023'ün lider Türkiyesine birlikte yürüyelim."















