Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu buyursun aday olsun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:



HDP TARTIŞMASI

Bölücü terör örgütünün sonu nihayet gelmiştir. PKK can çekişmekte, acı içinde çırpınmakta, her yerinden dağılmaktadır. Şehitlerimizin hesabını sonuna kadar soracağız. HDP ile ittifak kuranlar aynı zamanda çocuklarımızın düşmanıdır. HDP'ye müsaba ve merhamet analara hakaret babalara hıyanettir. Diyarbakır'da başlayan ardından Van'a uzanan haklı eylemlerle HDP il binalarının önünde evlatlarının peşine düşen, çocuklarını isteyen muhterem anaları selamlıyorum.



104 EMEKLİ AMİRALİN BİLDİRİSİ

104 amiralin hazırlayıp, 4 Nisan gece yarısı servis ettiği darbe bildirisini haklı çıkarmaya, ifade ve düşünce özgürlüğü kisvesiyle maskelemeye çalışanlar milli iradeye içten içe tahammülsüz olan vesayetçi çevrelerdir. Bu bildirinin arkasında duranların kimler olduğu, bağımsız mahkemeler eliyle vuzuğa kavuşturulacaktır. Bildiriye imza atmayan ama imza sürecinde açılan Whatsapp grubuna üye olan emekli bir amiral, bildirinin yayınlanmadan önce değiştirildiği iddiasını gündeme getirmiştir. Madem öyleydi, 104 kişiden biri çıkıp da bu bildiriyi neden inkar edemedi? İmza attığım metin bu değildir itirazını neden yapamadı? Emekli amirallerin ifal edildiğini ileri sürenler boşa konuşuyor, boşa uğraşıyor, her şey gün gibi ortadadır. Eğer bildirinin son hali İP'in yönetiminde bulunan ve ilk imzacı olan Ergun Mengi tarafından hazırlanmışsa, bunun izahını yapması gerekenler bellidir, milletimiz açıklama beklemektedir.

"KILIÇDAROĞLU BUYURSUN ADAY OLSUN"

CHP Genel Başkanı, emekli olmuş amiraller dünyanın neresinde darbe yapabilir sorusun pişkinlikle sorabilmiştir. Anlaşılan Kılıçdaroğlu, cehaletinin ve cüretinin kurbanı olmaktan rahatsızlık duymamıştır. Talat Aydemir'in 20 Mayıs 1963 tarihindeki darbe teşebbüsünü, sadece emekli albay olduğunu bilmeyen var mıdır? Tarihine yüz çevirmiş, devri iktidarında vuku bulmuş bir kalkışmadan haberi olmayan CHP Genel Başkanı'na milletimiz nasıl itibar edecektir? Kılıçdaroğlu'nun akli ve zihni melakeleri iyice laçkalaşmıştır.

Katıldığı bir TV programına, İP Başkanı'nı ters köşeye yatırıp ortak görüş olursa aday olurum sözleriyle niyetini açık etmesi, bununla da kalmayarak, kazanacağından şüphe duymadığını söylemesi, zamanlama itibarıyla üzerinde durulması gereken bir beyanattır.

Kılıçdaroğlu, kazanacağından bu kadar eminse, buyursun aday olsun, korkakça değil, mertçe milletimizin huzuruna çıksın, 'Ben de varım' desin. MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın adayı çoktan bellidir. Kılıçdaroğlu'nun önüne geçen yok, aday olmasına mani bir hal yok. Ondan bundan kahkaha bekleyeceğine, kararını belirlesin, cesaretle arkasında dursun.

"BİZ KÜÇÜK ORTAKLIKTAN GOCUNMUYORUZ"



Dünyaya milliyetçiliği anlatacağım diyen Kılıçdaroğlu sen gel onu külahıma anlat. Kendisine tavsiyemiz milletimize gölge etmesin. Gökkuşağı renklerine bürünerek işine baksın, bizden de uzak kalsın. Aynısı İP'in başkanında da mevcuttur. Bu zavallı sürekli bize küçük ortak diyor. Bu iplikçi başı mahalle aralarında dedikodu yapar gibi konuşmaktadır. Biz küçük ortaklıktan gocunmuyoruz. Milletvekili sayımızın 48 olduğunun da bilincindeyiz. Rabbim hiçbir partiyi zilletin küsüratı yapmasın.



RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ



Rusya ve Ukrayna arasında aklı selimin öne çıkmasını selametle temenni ediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı esas olmalı. Barış ve huzur denizi olan Karadenizin egomanya mücadelelerine sahne olmaması hem çağrımız hem de beklentimizdir. Sayın Erdoğan'ın 9 nisan Putin ile telefon diplomasisi bölgesel gerilimin düşürülmesi için ciddi bir adımdır.

AB ZİYARETİNDE PROTOKOL TARTIŞMASI

AB'nin Türkiye ziyareti sahte bir koltuk krizi ile gölgelenmiştir. Ülkemiz haksız biçimde suçlanmıştır. AB'nin içindeki koordinasyonsuzluk bu durumu ortaya çıkarılmıştır. Kimin nerede oturacağı belliyken çarpıtanlar hem kel hem foduldur. Kimse kusura bakmasın biz oturacağımız yeri de biliriz, buyur edip oturtacağımız yeri de biliriz. İtalya Başbakanı'nın diktatör suçlaması kindar bir söylemdir. Bizden çok şükür Führer, Firavun çıkmadı. İtalya Başbakanı çizmeyi aşmakla kalmadı, gizli Mussolini hayranlığı ortaya çıktı.