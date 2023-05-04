Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan The Economist'e tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "The Ekonomist" dergisinde yer alan "2023'ün en önemli seçimi. Türkiye ve Demokrasinin geleceği" başlıklı habere tepki gösterdi.



Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde konuşan Bakan Çavuşoğlu, "O kapağın içinde tabii nokta nokta 'Erdoğan gitmelidir' diyor, 'Erdoğan gitsin, gitmelidir' diyor. Bunlar Türk milleti adına karar veriyorlar ya da Türk milletine akıl vermeye çalışıyorlar. Erdoğan niye gitsin? Sana ne zararı var? İngiltere'ye ne zararı var?" dedi.



Çavuşoğlu, "Bugün Erdoğan olmasaydı bugün dünya, gıda krizi yaşayacaktı. Bugün Türkiye olmasa Avrupa'nın güvenliği tehlikededir. Neden bir ülkenin iç siyasetine müdahale ediyorsunuz? Almanya neden Yüksek Seçim Kurulu'ndan izin aldığımız noktalarda sandık açmamıza izin vermedi? Bunların hepsi müdahale etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.



"TEPKİ İÇİN MAKALESİNİ GERİ ÇEKTİ"

Economist'in bir sonraki sayısında yayınlanmak üzere kendisinin de bir makalesi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Şimdi makalemi geri çekiyorum. Böyle Türkiye'nin hadsiz bir şekilde iç işlerine karışanlarla bizim bir işimiz olmaz. Ama 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecektir." şeklinde konuştu.



KALIN: ÜLKEME TALİMAT VERDİĞİNİZ GÜNLER GERİDE KALDI

Derginin söz konusu haberine bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.



Haberde yer alan "Yeni hükümet Batı’yla hasarlı ilişkileri tamir edecek" ifadesine sosyal medya hesabından tepki gösteren Kalın, "Ben bu dili, söylemi ve hangi bağlamda söylendiğini iyi biliyorum. Sakin olun. Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek." ifadelerini kullandı.

ÇELİK: OPERASYON ODAKLARI YİNE HAK ETTİKLERİ CEVABI ALACAKLAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Batılı dergiler ve gazetelerin yine Türkiye'deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olduğunu belirtti.



Batılı yayınlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yorumlara yer verildiğini bildiren Çelik, şöyle devam etti:



"Halbuki ders almış olmaları lazımdı. Şimdiye kadar hiçbir konuda etkileri olmadığı defalarca görüldü. Yine aynı akıbetle karşılaşacaklar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatı boyunca sadece milletimize güvenerek yol yürüdü. Bu irade sayesinde, nice sözde yorum ve analiz çöp oldu. Operasyon odakları yine hak ettikleri cevapları alacaklar."

