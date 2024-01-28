Dışişleri Bakanı Fidan, Arnavutluk'ta

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Tiran'da Türk iş insanlarıyla buluşacak. Fidan, yarın resmi ziyaret çerçevesinde Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile görüşecek.



Fidan, Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de bir araya gelecek.



Yarın akşam Tiran'dan Sofya'ya geçecek Fidan, resmi ziyaret kapsamında salı günü Bulgaristan'da, çarşamba günü Romanya'da olacak.



Bakan Fidan'ın üç ülkeye yapacağı resmi ziyaretlerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alınacak.

