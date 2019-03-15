Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Yeni Zelanda'daki cami saldırısına yönelik bir açıklama geldi.

Erbaş'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Bütün insanlık için barışın ve huzurun en güçlü mekanları olan camilere yapılan vahşice saldırıları şiddetle lanetliyorum. Barış dini İslamın kutsallarına ve mensuplarına karşı ön yargı üreten İslamafobi bir akıl tutulmasıdır. Irkçılık barındıran bir insanlık suçudur. İslamafobik tavrın gerçek amacı her durum ve şartta dinler ve medeniyetler arasında çatışma ortamı oluşturup çıkar sağlamaktır.

Bütün din ahlak ve hukukta dokunulmaz kabul edilen mabetlere yönelik saldırılar barış içinde birlikte yaşama umuduna kast etmektedir.

Bütün inanç ve vicdan sahiplerini benzeri olaylar karşısında tepkiyi göstermeye, uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşlarını insan hakları ve inanç özgürlükleri konusunda daha çok inisiyatif almaya, siyasi mekanizmaları ve yöneticileri nefretin ve düşmanlığın önlenmesi hususunda gerekli tedbirleri alarak güvenlik ve hukukun gereğini hassasiyetle yerine getirmeye davet ediyorum.

Müslümanlar, camilere ve kutsallarına yapılan saldırılar başta olmak üzere bütün sorun ve zorluklarını aşma, birlik ve beraberliklerini güçlendirme konusunda daha duyarlı olmalı, fitne ve tefrikalara karşı uyanık olarak iş birliği içerisinde hareket etmelidir."