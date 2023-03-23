Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğa polis tarafından işkence iddialarına soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Lice ilçesinde 14 yaşında bir erkek çocuğuna polis olduğu öne sürülen 4 kişi tarafından işkence yapıldığına yönelik iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğa polis tarafından işkence iddialarına soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığı, Lice ilçesinde 14 yaşındaki F.K.'nın, olduğu ileri sürülen 4 kişi tarafından alıkonularak işkenceye maruz kaldığı iddialarıyla ilgili sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan haberler üzerine soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Lice ilçemizde meydana geldiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

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