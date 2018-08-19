Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.
Öğle saatlerinden sonra gece saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak olacağı öngörülüyor.
Sıcaklığın, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzey doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 22, Erzincan'da 18, Tunceli'de 17, Ağrı'da 16, Erzurum'da 14, Ardahan'da 13 ve Kars'ta 12 derece ölçüldü.
Günün en yüksek hava sıcaklığının ise Tunceli'de 25, Erzincan'da 32, Iğdır'da 30, Ağrı'da 29, Erzurum'da 25, Kars'ta 24 ve Ardahan'da 22 derece olması bekleniyor.