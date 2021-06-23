Sitenin güvenlik görevlileri doktoru dövdü

Bağcılar'da bir sitede yaşayan stajyer doktor Hamdi Arslanoğlu, nöbetten dönerek eve geldi ve internetten yemek siparişi verdi. Sitenin güvenlik görevlileri yemeği getiren kuryeden kimlik istedi. Kimliğini vermek istemeyen kurye Arslanoğlu’nu telefonla arayarak durumu anlattı.



Arslanoğlu kuryeye haklı olduğunu, güvenlik görevlilerinin kimlik alma gibi bir yetkisinin olmadığını ifade ederek yemeğini kuryeden kendisi teslim aldı.

Sonrasında Arslanoğlu, güvenlik amiri ile telefonda görüşerek ona da kimlik sorma yetkilerinin olmadığını söyledi. Telefonda bir süre daha tartıştıktan sonra güvenlik amiri "Geliyoruz" diyerek tehdit etti. Arslanoğlu da konuşmak için aşağı indi ancak tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 3 özel güvenlik görevlisi Arslanoğlu’nu cop, tekme ve yumruklarla saldırdı.



Arslanoğlu, rapor alarak sitenin güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.