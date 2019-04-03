Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve parti yöneticileriyle yaptığı seçim değerlendirme toplantısı sona erdi.
Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleşti.
Toplantının ardından Erdoğan, Yıldırım, bakanlar ve parti yöneticileri ofisten ayrıldı.
Dolmabahçe'deki seçim değerlendirme toplantısı sona erdi
NTV Haber, Anadolu AjansıTürkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, bazı bakanlar ve parti yöneticileriyle seçim değerlendirme toplantısı yapıyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve parti yöneticileriyle yaptığı seçim değerlendirme toplantısı sona erdi.