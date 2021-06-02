Duygu Çelikten'in katiline indirimsiz müebbet hapis

Antalya'da kaybolduktan 13 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulunan Duygu Çelikten'in (30) katil zanlısı Veli Ünder (37), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

2 çocuk annesi Duygu Çelikten, geçen yıl fatura ödemek için evden çıktı. Erkek arkadaşı Veli Ünder'in aracına binen kadından bir daha haber alınamadı.

Ertesi gün polisi arayan Veli Ünder, bir kadın cinayetine şahit olduğunu iddia etti. Bölgedeki ormanlık alanda arama yapıldı.

Duygu Çelikten'in cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu.

Kadının en son birlikte görüldüğü Veli Ünder tutuklandı. Son duruşmada karar çıktı. Sanık, müebbet hapis cezası aldı. Cezada indirim yapılmadı.

Cinayetin gizlenmesine yardım etmekle suçlanan 3 kişi de 4'er yıla mahkum oldu. 3'ü de cezaevinde kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliye edildi.