Düzce'de, Recep K. idaresindeki kamyonet, D-100 Karayolu Yakabaşı Köyü mevkisi Ankara istikametinde, Mehmet M.'nin kullandığı traktörle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi. Kazada traktör sürücüsü Mehmet M. ile eşi Kadriye M. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Traktör sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çiftin, kurban kesmek için traktörle akrabalarının evine gittiği öğrenildi.
Düzce'de kamyonetle traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Düzce'de, kamyonetle traktörün çarpışması sonucu traktör sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Çiftin, kurban kesmek için eşiyle akrabalarının yanına gittiği öğrenildi.
Düzce'de, Recep K. idaresindeki kamyonet, D-100 Karayolu Yakabaşı Köyü mevkisi Ankara istikametinde, Mehmet M.'nin kullandığı traktörle çarpıştı.