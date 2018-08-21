Düzce'de, Recep K. idaresindeki kamyonet, D-100 Karayolu Yakabaşı Köyü mevkisi Ankara istikametinde, Mehmet M.'nin kullandığı  traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi. Kazada traktör sürücüsü Mehmet M. ile eşi Kadriye M. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Traktör sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çiftin, kurban kesmek için traktörle akrabalarının evine gittiği öğrenildi.